Kampaň pred prvým kolom volieb sa skončila, plynie moratórium

Prvé kolo bude v sobotu 16. marca od 7.00 do 22.00 h.

Bratislava 14. marca (TASR) - Volebná kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb sa skončila, plynie volebné moratórium. Až do volebného dňa a počas neho je zakázané viesť kampaň. Prvé kolo bude v sobotu 16. marca od 7.00 do 22.00 h. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojej webstránke.



Prezidentské voľby sú dvojkolové. Druhé kolo sa uskutoční, ak v tom prvom ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Plánované je na 30. marca, volebné moratórium pred ním začne platiť 27. marca od 23.59 h.



Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna Slovákov. Štatistický úrad odhaduje na Slovensku pre prvé kolo volieb 4.450.000 občanov, ktorí spĺňajú podmienku účasti vo voľbách prezidenta v roku 2019 z hľadiska veku, majú teda 18 a viac rokov, a žijú na Slovensku. V tomto počte nie sú napríklad započítaní Slováci žijúci v zahraničí. Aj tí môžu voliť, ale musia prísť na Slovensko, zo zahraničia sa totiž hlasovať nedá.



Na voľbu potrebuje volič s trvalým pobytom na Slovensku platný občiansky preukaz. Ten je potrebný aj v prípade, ak volič hlasuje pomocou voličského preukazu mimo miesta svojho trvalého bydliska. Pokiaľ žije volič v cudzine, ale príde na Slovensko voliť, musí si priniesť cestovný doklad a vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Hlas preferovanému kandidátovi odovzdajú voliči tým, že zakrúžkujú jeho poradové číslo na listine.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.



Občania budú piaty raz voliť hlavu štátu

V sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR). V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.



Občania si budú hlavu štátu voliť v poradí už piaty raz. Po Michalovi Kováčovi, Rudolfovi Schusterovi, Ivanovi Gašparovičovi — ktorý bol prezidentom dve funkčné obdobia — a po Andrejovi Kiskovi nastúpi do Prezidentského paláca v poradí piaty slovenský prezident.



Prvého prezidenta Michala Kováča zvolila 15. februára 1993 Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).



Po prijatí novely Ústavy SR, ktorú poslanci NR SR schválili 14. januára 1999, sa zmenil spôsob voľby prezidenta republiky. Od roku 1999 hlavu štátu volia priamo občania.



Prvé priame voľby prezidenta SR sa konali 15. mája (1. kolo) a 29. mája 1999 (2. kolo). Historicky prvým prezidentom SR voleným občanmi sa stal Rudolf Schuster.



Druhé priame voľby sa konali 3. a 17. apríla 2004, zvíťazil v nich Ivan Gašparovič.



Post hlavy štátu obhájil aj v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 21. marca a 3. apríla 2009 ako tretie v poradí.



Po štvrtých voľbách 15. a 29. marca 2014 sa stal prezidentom SR Andrej Kiska.