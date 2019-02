Vozár: Nezvolenie kandidátov na ÚS je neuveriteľná arogancia moci

Nezvolenie kandidátov na ústavných sudcov podľa Vozára znamená totálne znefunkčnenie pléna ÚS a veľmi sťažené fungovanie senátneho rozhodovania.

Bratislava 14. februára (TASR) - Právnik Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied považuje nezvolenie kandidátov na ústavných sudcov za "neuveriteľnú aroganciu moci”, aká nemá obdobu od Mečiarových amnestií. Uviedol to pre TASR v reakcii na štvrtkové opätovné nezvolenie kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.



"Je to neúcta k právnemu štátu, inštitúcii ústavného súdu, k navrhnutým kandidátom a samotným občanom," vyhlásil Vozár, ktorý pripomenul, že v roku 2000 došlo k veľkej obmene ÚS. Z desiatich sudcov sa menilo sedem a voľba prebehla bez problémov.



Nezvolenie kandidátov na ústavných sudcov podľa Vozára znamená totálne znefunkčnenie pléna ÚS a veľmi sťažené fungovanie senátneho rozhodovania.



Vozár upozornil na to, že zo štyroch senátov zostal funkčný len jeden. Je podľa neho preto potrebné vymyslieť spôsob náhodného prideľovania novoprijatých sťažností. Myslí si, že veci sa budú rozdeľovať do štyroch senátov, ale v troch nebudú vybavované, až pokiaľ nebude funkčný ústavný súd.



Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili kandidátov na sudcov ÚS. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nasledovať nová voľba. Poslanci majú vybrať 18 kandidátov na ústavných sudcov, a tých ponúknuť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na ÚS. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.