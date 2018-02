Vražde slovenského novinára sa podrobne venovali aj svetové médiá

Zahraničné médiá podrobne citovali vyhlásenia slovenských politikov a informujú o i o osobe slovenského podnikateľa Mariána Kočnera, o ktorého aktivitách reportér dlhodobo písal.

Berlín/Praha 26. februára (TASR) - O vražde slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a okolnostiach tohto prípadu v pondelok podrobne informovali aj svetové médiá.



"Slovenská verejnosť je šokovaná. Investigatívneho novinára a jeho priateľku chladnokrvne zavraždili. Aj policajný prezident vidí motív tohto činu v investigatívnej práci obete," napísala v súvislosti s týmto prípadom nemecká tlačová agentúra DPA.



Podľa agentúry Reuters vražda Jána Kuciaka šokovala Slovensko a upozornila na obavy tamojšej verejnosti týkajúce sa korupcie. Životný štandard na Slovensku sa po vstupe do EÚ v roku 2004 podľa Reuters výrazne zvýšil, mnohí Slováci však stále poukazujú na nedostatočné stíhanie korupčnej trestnej činnosti.



"Ide o prvý prípad vraždy novinára v novodobej histórii Slovenska," zhodnotila česká spravodajská televízia ČT24. Spravodajský portál Novinky.cz píše o "Slovensku v strachu".



Zahraničné médiá podrobne citovali vyhlásenia slovenských politikov - predsedu vlády Roberta Fica, prezidenta Andreja Kisku a ministra vnútra Roberta Kaliňáka - na tento čin, ako aj stanovisko Kuciakovho zamestnávateľa, spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia.



S odvolaním sa na slová policajného riaditeľa Tibora Gašpara zahraničné médiá tento prípad už priamo dávajú do súvislosti s Kuciakovou novinárskou prácou.



"Slovenská polícia spustila v pondelok vyšetrovanie vraždy po tom, ako popredného investigatívneho novinára známeho v súvislosti s článkami o daňových podvodoch na najvyššej úrovni našli spoločne s jeho priateľkou mŕtveho," začína správu o udalosti zo Slovenska tlačová agentúra AFP. Upozornila tiež na výzvy predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho a medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), aby slovenské úrady prípad riadne vyšetrili.



Agentúra AP citovala výzvu šéfredaktorov hlavných slovenských médií na vládu, aby prijala nevyhnutné opatrenia a našla osoby zodpovedné za tieto zločiny a "vytvorila podmienky na bezpečnú prácu novinárov".



Zahraničné agentúry a spravodajské weby informovali o vyhlásení premiéra Fica, podľa ktorého vláda ponúkla odmenu milión eur za informácie o ktoré by pomohli dolapiť vinníkov.



Citované svetové médiá ďalej v súvislosti so zabitím 27-ročného novinára informujú o osobe slovenského podnikateľa Mariána Kočnera, o ktorého aktivitách reportér spravodajského portálu aktuality.sk Kuciak dlhodobo písal a ktorý sa mu údajne vyhrážal. Médiá tiež informovali že Kuciak vlani na sociálnej sieti napísal, že na Kočnera podal v súvislosti s vyhrážkami trestné oznámenie. Spomínajú sa tiež ďalšie podrobnosti okolo Kuciakovej práci a korupčných kauzách, na ktorých pracoval.



Českí novinári označili vraždu Jána Kuciaka za útok na slobodu slova



Takmer 300 českých novinárov a novinárok doposiaľ vyjadrilo úprimnú sústrasť rodine a priateľom zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martine Kušnírovej. Vraždu označili za útok na slobodu slova. Spoločné vyhlásenie českých novinárov zverejnil na svojej stránke na Facebooku Nadačný fond nezávislej žurnalistiky.



Podpísaní českí novinári upozornili, že za ostatné mesiace ide už o druhú vraždu investigatívneho novinára na území Európskej únie po zabití maltskej novinárky Daphné Caruanovej Galiziovej z vlaňajšieho októbra.



Českí novinári v tejto súvislosti konštatovali, že útoky na žurnalistov a ich slovné napádanie pre ich prácu sú útokmi proti slobode slova. Vraždy novinárov sú potom podľa nich "holým barbarstvom" a nesmú byť v demokraciách chápané ako "ticho prijímané riziko povolania".



Českí novinári sa preto pripojili k výzve slovenských kolegov a spolu s nimi vyjadrili vieru, že slovenská polícia urobí všetky potrebné kroky vedúce nielen k vypátraniu zločincov, ale aj k zaisteniu bezpečia zamestnancov médií.



Výbor na ochranu novinárov žiada rýchle vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka



Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku vyzval v pondelok slovenské úrady, aby rýchlo a účinne vyšetrili vraždu slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky a páchateľov doviedli pred spravodlivosť.



"Slovenské úrady musia urýchlene vykonať spravodlivosť v prípade Jána Kuciaka, k čomu dôjde len vtedy, keď všetky strany zapojené do jeho vraždy budú stíhané v plnom rozsahu zákona," uviedol zástupca riaditeľa CPJ Robert Mahoney.



"Takéto vraždenie je neradostnou pripomienkou toho, že keď sú novinári ohrozovaní kvôli svojej práci, hrozby sa musia brať vážne," dodal Mahoney.