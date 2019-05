V.Remišová: Treba pripomínať,k akému utrpeniu vedie politika nenávisti

Hnutie OĽaNO si v stredu pietnym aktom kladenia vencov na Slavíne v Bratislave pripomenulo 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.

Bratislava 8. mája (TASR) - Nielen dnes, ale každý deň by sme si mali pripomínať, k akému utrpeniu viedla politika nenávisti. Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.



"A zároveň by sme mali premýšľať, čo môžeme urobiť, aby sme zabránili zopakovaniu hrozných konfliktov z minulosti. Mier a spravodlivosť sú pre nás najdôležitejšie hodnoty. Nedajme si ich vziať," píše Remišová na sociálnej sieti.



Hnutie OĽaNO si v stredu pietnym aktom kladenia vencov na Slavíne v Bratislave pripomenulo 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. "Vzdali sme úctu a vďaku 70.000 vojakov rôznych národností, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Slovenska. Aj oni zomreli pre politiku založenú na zvrátenej ideológii, nenávisti voči iným a chorobnej túžbe po moci," uvádza Remišová.



Dopĺňa ju predseda hnutia Igor Matovič, podľa ktorého sa však "zápas o slobodu a mier nemôže končiť len položením vencov. Musíme o ne bojovať neustále". Zdôraznil, že nastal čas zodvihnúť hlavy a zlu sa odvážne opäť postaviť čelom. "Nastal čas uchrániť EÚ ako náš spoločný dom mieru od ľudí, ktorých cieľ je jej rozvrat," podotkol Matovič.