Vrtel:Obraz štátnika môže zvýšiť povedomie žiakov i polarizovať názory

Bratislava 13. júna (TASR) - Umiestňovanie portrétu štátnika v kanceláriách, školských triedach a verejných priestoroch prispieva k pestovaniu kultu osobnosti. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Heraldickej komisie ministerstva vnútra Ladislava Vrtela v súvislosti s portrétom prezidenta SR. Obraz štátnika v triedach by podľa neho možno zvýšil politické povedomie žiakov, zároveň by však mohol polarizovať názory.Vrtel pripomína, že zvyk umiestňovať portrét štátnika v kanceláriách, školských triedach a verejných priestoroch zdedila prvá Česko-Slovenská republika po Rakúsko-Uhorskej monarchii. "doplnil.Profesor z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Leon Sokolovský by bol za portréty prezidenta SR v triedach, ale s pozitívnym komentárom učiteľov. "" uviedol Sokolovský.Sociologička Silvia Miháliková sa domnieva, že dobrovoľné umiestňovanie portrétu prezidenta SR v školách je lepšie ako povinné. Poznanie aktuálneho prezidenta vlastnej krajiny či už po mene, ale aj vizuálne stotožnenie mena a dotyčnej osoby patrí podľa nej k základným poznatkom v rámci procesov politickej socializácie. Tá sa, ako hovorí, neuskutočňuje iba na pôde školy, ale aj vo verejných inštitúciách a priestoroch, v médiách, v rôznych podobách formálnej i neformálnej komunikácie." doplnila sociologička.Nevylučuje, že portrét hlavy štátu by v školách a triedach mohol prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o verejné záležitosti, k personifikácii krajiny, štátu a jeho politiky. "uviedla.Nebola by to však podľa nej garancia predchádzania určitej miery ignorancie politiky a politických predstaviteľov v istých častiach populácie.doplnila.