Všeobecná zdravotná poisťovňa ruší od júla limity pre špecialistov

Ambulancie získajú viac peňazí, ktoré môžu napríklad investovať do modernizácie a rozšírenia prístrojového vybavenia.

Bratislava 2. júla (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) mení pre päť špecializácií systém úhrad a zavádza nový úhradový mechanizmus, takzvaný kombinovaný úhradový mechanizmus. Internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergiológom a otorinolaryngológom ruší limity a uhradí im všetky výkony, ktoré vykážu do zdravotnej poisťovne. Limity ruší aj ostatným špecialistom. Informovala o tom v pondelok počas tlačovej konferencie riaditeľka odboru nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP Petra Fiala.







Ambulancie podľa riaditeľky odboru nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP získajú viac peňazí, ktoré môžu napríklad investovať do modernizácie a rozšírenia prístrojového vybavenia. Poistenci VšZP by zrušenie limitov mali pocítiť v kratších čakacích lehotách a zvýšenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti u špecialistov.



Podmienkou nového zmluvného vzťahu s poisťovňou je vyšetrenie bez poplatkov. "Prechod na kombinovaný úhradový mechanizmus je dobrovoľný, ale veríme, že špecialisti ho ocenia, lebo je to lepší systém pre nich aj pre pacientov. V januári sme ho zaviedli v nemocniciach, limity sme zrušili aj stomatológom, čeľustným ortopédom, od apríla aj v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Túto reformu zavádzame aj v ambulantnej starostlivosti, v pilotnom projekte pre päť špecializácií. Ak sa osvedčí, ponúkneme to všetkým," povedal generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.



U ostatných špecializácií VšZP ruší limity na obdobie polroka. Na jeseň chce zároveň so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti diskutovať o možnostiach zavedenia kombinovaného úhradového mechanizmu pre všetky odbornosti.



VšZP zaviedla novinky aj pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Získali viaceré kompetencie, ktoré im poisťovňa plne hradí. "Po novom môžu v ambulanciách robiť diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu cukrov, tukov, komplexné predoperačné vyšetrenia, delegované odbory krvi," priblížila riaditeľka odboru zdravotného a revízneho VšZP Beata Havelková. Kompetencie sa im rozšírili aj pri starostlivosti o pacientov s vysokým krvným tlakom. Gynekológovia dostali možnosť mať v starostlivosti dievčatá od 15 rokov.



Od júla spustila VšZP v spolupráci so Združením všeobecných lekárov pilotný projekt eOrdinácia. Pacienti môžu priamo so svojimi lekármi elektronicky konzultovať svoj zhoršený zdravotný stav z domu.



S cieľom zvýšiť komfort liečby, VšZP finančne podporila návštevu pacienta v domácom prostredí. Agentúram domácej ošetrovateľskej služby od júla navýši mesačné platby v priemere o 371.000 eur v porovnaní s rokom 2017.



Novinkou je aj dentálny balíček pre deti. "Má dve časti. Mamičky v pôrodnici dostanú zubnú knižku dieťaťa s radami, ako majú deťom ošetrovať zuby. Druhou časťou je príspevok na dentálnu hygienu do výšky 30 eur," povedala Havelková.



"Tento rok rozbiehame desaťdňové liečebno-preventívne programy vo vybraných kúpeľoch. Ide o programy Obezita a Zdravý chrbát," uviedla Havelková. VšZP prepláca tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Účastníci týchto programov dostanú podľa Havelkovej i 12-percentnú zľavu na ubytovanie a stravu priamo od kúpeľného zariadenia. Cieľom podľa nej je redukcia rizikových faktorov a zmena nesprávnych návykov.