VšZP bude v rokovaniach s Medirexom a Medicytom pokračovať v utorok

Bratislava 3. júna (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude v utorok pokračovať v rokovaniach so spoločnosťami Medirex a Medicyt, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku. Pre TASR to uviedla referentka komunikácie VšZP Jana Martanovičová. K podpisu zmluvy podľa nej zatiaľ nedošlo a spoločnosti tak ďalej dohadujú zmluvné podmienky.



"Celý víkend a dnes revízni lekári pracovali a posudzovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň komunikujeme s poskytovateľmi a odkláňame odber vzoriek do zmluvných laboratórií," priblížila Martanovičová s tým, že VšZP je ľúto všetkých sprievodných komplikácií, ktoré zažili niektorí pacienti.



Spoločnosti, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku, ukončili v piatok (31. 5.) zmluvný vzťah s VšZP. Dôvodom boli financie. Od 1. júna tak VšZP uhrádza po schválení spoločnostiam Medirex a Medicyt iba laboratórne vyšetrenia, vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti.



O obnovenie rokovaní požiadala cez víkend ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Zástupcovia laboratórií v pondelok označili rokovania za konštruktívne. "Smerujeme k dohode na podmienkach novej zmluvy od júna 2019. Čakáme na návrh novej zmluvy," uviedla pre TASR hovorkyňa Medirex Group Diana Madarászová.