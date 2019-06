VšZP rokovala s Medirexom, obe strany potvrdili snahu sa dohodnúť

Zástupcovia laboratórií označili rokovania za konštruktívne. Smerujeme k dohode na podmienkach novej zmluvy od júna 2019.

Bratislava 3. júna (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by chcela v pondelok dospieť k dohode so spoločnosťami Medirex a Medicyt, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku. Obe strany rokovali dopoludnia.



"Partneri vyjadrili vôľu obnoviť zmluvný vzťah. K dohode by radi dospeli v priebehu dnešného dňa," povedala pre TASR referentka komunikácie VšZP Jana Martanovičová.



Zástupcovia laboratórií označili rokovania za konštruktívne. "Smerujeme k dohode na podmienkach novej zmluvy od júna 2019. Čakáme na návrh novej zmluvy," uviedla pre TASR hovorkyňa Medirex Group Diana Madarászová.



O obnovenie rokovaní požiadala cez víkend ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). "Pre ministerku je pacient prioritou a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotné poisťovne podľa Kalavskej musia pracovať tak, aby pacient v ambulancii či nemocnici rokovania nepocítil a dostal všetko, na čo má nárok," doplnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Ministerstvo zároveň zriadilo pracovnú skupinu, ktorá bude analyzovať možnosť založenia štátnej akciovej spoločnosti. Cieľom je, aby laboratórne vyšetrovacie metódy boli v budúcnosti v rukách štátu. "Rezort postupne systematicky pracuje na krokoch, aby v štátnych zdravotníckych zariadeniach nezarábali súkromníci," ozrejmila Eliášová. Väčšina štátnych nemocníc tak napríklad už prevádzkuje vlastné lekárne.



Spoločnosti, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku, ukončili v piatok (31. 5.) zmluvný vzťah s VšZP. Dôvodom boli financie. Od 1. júna tak VšZP uhrádza po schválení spoločnostiam Medirex a Medicyt iba laboratórne vyšetrenia, vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti.