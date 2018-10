VšZP sa dohodla na zvýšení platieb pre ambulancie všeobecných lekárov

Vďaka úpravám sa úhrady všeobecným lekárom od nového roka majú medziročne zvýšiť o 28 percent. Podľa VšZP to znamená v prepočte na ambulanciu s tisíckou štátnych poistencov mesačne 797 eur navyše.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla so zástupcami Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska/Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS) na zvýšení kapitačných platieb od januára budúceho roku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková. Dohoda sa týka vyše 600 ambulancií. O detailnejších podmienkach by mali obe strany hovoriť v novembri.



Vďaka úpravám sa úhrady všeobecným lekárom od nového roka majú medziročne zvýšiť o 28 percent. Podľa VšZP to znamená v prepočte na ambulanciu s tisíckou štátnych poistencov mesačne 797 eur navyše. Generálna riaditeľka štátnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková priblížila, že "VšZP záleží na tom, aby všeobecní lekári, ku ktorým má pacient najbližšie, mali vytvorené dobré podmienky pre svoju prácu. Preto budeme aj naďalej hľadať priestor, ako ich lepšie ohodnotiť a viac motivovať, aby spokojnosť preniesli aj na pacientov."



Iniciatívu VšZP uhrádzať nielen vyššiu kapitáciu, ale aj zvyšovať celkový príjem ambulancií lekárov, ocenila prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková. "Rozširovaním kompetencií a ich úhradou nad rámec kapitácie zatraktívňujeme odbor všeobecného lekárstva a zvýšením kapitačnej platby pomáhame prevádzke ambulancií lekárov prvého kontaktu aj tam, kde je menej pacientov, napríklad na vidieku. Presadzujeme, aby pacient dostal na jednom mieste kvalitnú, bezpečnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť," dodala.



VšZP sa taktiež v októbri dohodla na zvýšení úhrad od januára aj s viac ako 2500 ambulanciami združenými v Zdravite. Podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov SR Mariána Šótha to bude znamenať pre ambulanciu všeobecného zvýšenie o 550 eur a pre ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast o 650 eur na 1000 poistencov VšZP.



Na podmienkach ďalšej spolupráce sa, naopak, s VšZP nedohodlo okolo 2000 ambulantných lekárov združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov. Štátnej poisťovni preto vypovedali zmluvy.



Všeobecní lekári sú zo zákona povinní mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ak majú v starostlivosti aspoň jedného jej poistenca. V súčasnosti má podpísané cenové dodatky s VšZP k 1. januáru 2019 takmer 85 percent všeobecných lekárov. So všetkými stavovskými organizáciami sa podľa VšZP priebežne rokuje.