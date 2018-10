VšZP sa dohodla s viac ako 2500 ambulanciami na navýšení platieb

Pre ambulanciu všeobecného lekára to bude znamenať zvýšenie o 550 eur a pre ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast o 650 eur na 1000 poistencov VšZP.

Bratislava 19. októbra (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla s viac ako 2500 ambulanciami združenými v Zdravite o zvýšení úhrad do ambulantného sektora. Od 1. januára budúceho roka tak štátna poisťovňa zvýši platbu na jedného kapitovaného poistenca pre všeobecných lekárov pre dospelých v prepočte o 55 centov, pre pediatrov o 65 centov a pre gynekológov o 15 centov. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.



Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková uviedla, že je rada, že došlo ku kompromisu. "Pre poisťovňu je dôležité, aby sa zvýšenie platieb premietlo aj do zvýšenia kvality manažmentu pacienta tak, aby ju pacient v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti aj reálne pocítil," priblížila. VšZP chce v rokovaniach pokračovať aj s ďalšími zástupcami ambulantného sektora.



Navýšenie úhrad sa bude týkať aj špecialistov. Tým v priebehu budúceho roka predloží VšZP diferencovaný spôsob úhrady, v rámci ktorého sa im platba za ambulantné výkony zvýši minimálne o osem percent. Ďalšie významné navýšenie bude naviazané na plnenie základných kritérií ako napríklad elektronické vykazovanie výkonov, využívanie e-receptu. Rozpracovanie návrhov VšZP na zvýšenie úhrad ambulantných poskytovateľov bude predmetom rokovaní pracovných skupín, ktoré začnú už začiatkom novembra.



Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth reagoval na dohodu slovami, že podľa neho ide o dobré správy. "Pôjde o ocenenie práce ambulantných lekárov, ktoré členovia Zdravity vo faktúrach skutočne pocítia. Pre ambulanciu všeobecného lekára to bude znamenať zvýšenie o 550 eur a pre ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast o 650 eur na 1000 poistencov VšZP. Cieľom je, aby zvýšenie pocítili všetci títo lekári, preto 80 percent z tejto sumy má byť premietnutých do kapitačnej platby," vysvetlil.



Šóth tiež uviedol, že u špecialistov sa podarilo vyrokovať zvýšenie cien bodu od 1. októbra o štyri percentá, a tiež predĺženie obdobia bezlimitného prostredia, zatiaľ do 1. apríla budúceho roku. "V memorande sa VšZP zaviazala k zvýšeniu zvýhodnenej ceny bodu o približne 20 percent v závislosti od plnenia kritérií," dodal.