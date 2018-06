VšZP spúšťa vyšetrenie na diaľku, Dôvera a Union majú vlastné formy

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očakáva od pilotného projektu spokojnejších pacientov a prázdnejšie čakárne.

Bratislava 17. júna (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začne od júla testovať elektronickú komunikáciu medzi lekárom a pacientom. Od pilotného projektu očakáva spokojnejších pacientov a prázdnejšie čakárne. Súkromné poisťovne Dôvera a Union už podobné služby prevádzkujú, zvolili však iné formy.



"Vybraných 150 všeobecných lekárov by najbližší polrok malo sprístupniť svojim pacientom službu konzultácie cez elektronické kanály," priblížil pilotný projekt diaľkovej diagnostiky šéf VšZP Miroslav Kočan. Má ísť o samostatnú mobilnú alebo webovú aplikáciu, ktorá umožní aj zdieľanie dokumentov a obrázkov. Štátna poisťovňa na projekte spolupracuje so Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (ZVLD SR). Elektronické konzultácie lekárom preplatí.



Poistenci súkromnej Dôvery podľa jej PR manažéra Branislava Cehlárika už využívajú dve služby diaľkového vyšetrenia - DôveraLinku 24 a DôveraGenio. Prvá z nich ponúka nepretržitú konzultáciu so všeobecným lekárom, pediatrom alebo internistom, ktorí pri telefonickom rozhovore využívajú prístup k elektronickým zdravotným záznamom pacienta. DôveraGenio zas ponúka možnosť samodiagnostikovania prostredníctvom umelej inteligencie.



Podobnú aplikáciu ponúka Union zdravotná poisťovňa. "Ide o bezplatnú aplikáciu, kde je možné zistiť rôzne zdravotné problémy, symptómy a získať informáciu o predpokladanej diagnóze, ako aj odporučenie, či a ako súrne vyhľadať zdravotnú pomoc," opísal aplikáciu Domáci doktor hovorca poisťovne Union Matej Neumann. Dodal, že poisťovňa zároveň prepláca výkon telefonickej konzultácie.