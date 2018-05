Vtákom roka 2018 je lastovička, jej ochrana si žiada systémové zmeny

Menší počet hmyzu či miest na hniezdenie spôsobuje úbytok lastovičiek.

Bratislava 27. mája (TASR) - Vtákom roka 2018 je lastovička obyčajná (Hirundo rustica). Titul jej udelili ornitológovia. Tí každoročne vyhlasujú v kampani Vták roka vtáčí druh, ktorého ochrana a prežitie závisí v značnej miere od prístupu ľudí. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko).



"Lastovička je symbolom jari, ale aj živej poľnohospodárskej krajiny. Jej početnosť posledné desaťročia ubúda a poukazuje na negatívne zmeny vidieckej krajiny," vysvetľujú ornitológovia. Pripomínajú, že lastovička je sťahovavý vták, na zimu lieta do tropickej Afriky, späť prilieta na jar. Lastovičky žijú v blízkosti ľudí v kultúrnej krajine, prevažne na vidieku.



"Hniezda si stavajú vo vnútri hospodárskych, či iných budov a krytých objektov. Preferujú blízkosť mokradí, lúk, chovov hospodárskych zvierat a pestrej poľnohospodárskej krajiny s dostatkom hmyzu," vysvetlil Ján Gúgh z SOS/BirdLife Slovensko.



A práve menší počet hmyzu či miest na hniezdenie spôsobuje úbytok lastovičiek. "Ich úbytok súvisí najmä s trendom využívania poľnohospodárskej krajiny, predovšetkým s monokulturizáciou a intenzívnou chemizáciou, v dôsledku čoho je v krajine čoraz menej hmyzu, od ktorého sú lastovičky existenčne závislé," uviedol Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko.



Úbytok potravy a hniezdnych možností súvisí podľa neho aj so zánikom chovu hospodárskych zvierat. "Lastovičky početne hniezdievali v maštaliach a iných vhodných hospodárskych budovách," vysvetlil Ridzoň. Dodáva, že k negatívnemu trendu prispieva aj intenzifikácia poľnohospodárstva a využívania krajiny v Afrike.



"Celoeurópsky ubudli populácie lastovičky obyčajnej za posledné tri desaťročia o 32 percent, pričom početnosť 33 druhov bežných vtákov poľnohospodárskej krajiny ubudla od roku 1980 o viac ako 44 percent. Na Slovensku je trend úbytku lastovičky odhadovaný na základe monitoringu bežných druhov vtákov na 50 percent a zaraďuje sa medzi druhy so silne klesajúcou početnosťou posledné desaťročie," vyčíslil Ridzoň.



Ochrana lastovičiek si podľa ornitológov žiada systémové zmeny. "Napríklad prostredníctvom reformy a reálneho ozelenenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ," poukazujú. Pomôcť lastovičkám však môže podľa nich aj každý jednotlivec, keď im umožní hniezdiť na miestach, ktoré si vybrali.



"Podporiť hniezdenie môžete vytváraním kaluží na vhodných miestach, kde si lastovičky môžu zbierať hniezdny materiál, alebo vykladaním umelých hniezd. Najväčšou pomocou je praktizovanie ekologického a extenzívneho hospodárenia s minimalizáciou pesticídov, čím zabezpečíme krajinu s dostatkom potravy pre hmyzožravé vtáky," priblížila SOS/BirdLife Slovensko.