SMUTNÉ VÝROČIE: Od vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej uplynul rok

Na snímke policajné auto a policajná páska v obci Veľká Mača pri Galante, kde polícia krátko pred polnocou našla v rodinnom dome zastreleného novinára a jeho priateľku, v pondelok 26. februára 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na archívnej snímke zhromaždenie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave 9. marca 2018. Foto: TASR - Pavol Zachar

Odchádzajúci premiér Robert Fico (vľavo) a prezident SR Andrej Kiska 15. marca 2018 v Bratislave. Robert Fico skončil vo funkcii predsedu vlády SR. Svoju demisiu podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku. Foto: TASR - Martin Baumann

Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Košiciach 16. marca 2018. Na archívnej snímke uprostred matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlatica Kušnírová. Foto: TASR – František Iván

Na archívnej snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska, vľavo novovymenovaná ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) v Bratislave 26. apríla 2018. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke nový prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský (vpravo) a ministerka vnútra SR Denisa Saková počas tlačovej konferencie 30. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Alena Zs, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein

Na snímke zľava otec zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka Jozef Kuciak, sestra zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej Corrine Vellová a syn zavraždenej maltskej novinárky Matthew Caruana Galizia s prestížnymi cenami zväzovej organizácie nemeckých vydavateľov periodickej tlače Zlatá Viktória v Berlíne 5. novembra 2018. Foto: TASR/DPA

Na snímke otec oceneného Jána Kuciaka (in memoriam) Jozef Kuciak a v pozadí Zlatica Kušnírová po tom, ako mu prezident SR Andrej Kiska udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti osláv 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky v priestoroch Slovenskej fiharmónie 8. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Veľká Mača/Bratislava 21. februára (TASR) - Vo štvrtok 21. februára uplynie rok od vraždy investigatívneho novinára portálu aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej.Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zavraždenie oboch mladých ľudí výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov, ku ktorému došlo 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači, súviselo s prácou novinára Jána Kuciaka.V tejto súvislosti prináša TASR výberovú chronológiu udalostí od zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.- V rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta našla polícia mŕtve telá 27-ročného muža a ženy. Ukázalo sa, že išlo telá novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Obaja podľahli strelným zraneniam. Policajný prezident Tibor Gašpar oznámil, že čas smrti sa predpokladá od štvrtka 22. februára do nedele 25. februára. Neskôr čas vraždy určili na 21. februára 2018.- Vláda SR ponúkla odmenu milión eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Na Úrade vlády SR pri stole, na ktorom bol jeden milión eur, to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).- Hlavná štátna radkyňa Mária Trošková a šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády SR Viliam Jasaň oznámili, že až do vyšetrenia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky opúšťajú svoje pozície na Úrade vlády SR.- Z postu ministra kultúry odstúpil Marek Maďarič (Smer-SD). "uviedol Maďarič na tlačovom brífingu.- V centre Bratislavy sa uskutočnila najväčšia demonštrácia v ére samostatného Slovenska. Na zhromaždení s názvom Za slušné Slovensko sa zišli desaťtisíce ľudí. Spoločne žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára a jeho snúbenice a novú, dôveryhodnú vládu.- Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) oznámil, že odstupuje z funkcie ministra.- V Michalovciach polícia zadržala talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu. Na túto osobu vydal súd v Benátkach európsky zatýkací rozkaz. Antonina Vadalu 1. marca 2018, tesne po vražde Jána Kuciaka, už raz zadržali. Jeho meno sa totiž spomínalo v poslednom článku zavraždeného novinára. Po jednom dni ho polícia z cely predbežného zaistenia prepustila na slobodu.- Lídri vládnej koalície oznámili, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie 15. marca. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom vyslovil Fico podmienky svoje demisie: Prezident bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, bude tiež rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.- Robert Fico (Smer-SD) skončil vo funkcii predsedu vlády SR. Svoju demisiu podal do rúk prezidenta Andreja Kisku. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri vykonávali funkcie až do menovania nového kabinetu.- Na bratislavskom Námestí SNP sa konalo druhé verejné zhromaždenie Za slušné Slovensko. Desaťtisíce ľudí požadovali predčasné parlamentné voľby a dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.– Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), dovtedajší minister zdravotníctva. Novou ministerkou zdravotníctva sa stala Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), novou ministerkou kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a novým ministrom spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).- Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) pred novinármi oznámil, že na rozhodnutie o odvolaní či ponechaní policajného prezidenta Tibora Gašpara vo funkcii potrebuje dni až týždne.– Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa konalo nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach. Ku košickej akcii sa pridali aj farmári z východu Slovenska, ktorí sa sťažovali, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami.– Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) oznámil rezignáciu po tom, čo sa mu nepodarilo odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.– Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Vedením rezortu dočasne poveril predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ten následne oznámil, že policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii najneskôr k 31. máju 2018.- Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár podpísal v Haagu s partnermi z Talianskej republiky a zástupcami Eurojustu a Europolu vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.– Zámer vytvoriť v obci Veľká Mača v dome zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej pamätné miesto - múzeum slobody slova jednomyseľne podporil poslanecký zbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).– Pri príležitosti 7. ročníka udeľovania ocenení v oblasti ľudských práv americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling udelil ocenenia trom Slovákom, ktorí v roku 2017 preukázali oddanosť v presadzovaní ľudských práv a transparentnosti v krajine. Investigatívny novinár Ján Kuciak získal Cenu za transparentnosť in memoriam.- Novou ministerkou vnútra sa stala dovtedajšia štátna tajomníčka tohto rezortu Denisa Saková. Do funkcie ju vymenoval prezident SR Andrej Kiska. Sakovú navrhol za ministerku vládny Smer-SD.– Ľudia, ktorí sa rozhodli prísť na spomienkový Koncert pre Martinu a Jána do Gregoroviec v okrese Prešov, zaplnili tamojšie futbalové ihrisko. Hlavným posolstvom koncertu, ktorý organizátori pripravili v deň plánovanej svadby zavraždeného novinára a jeho partnerky, bola spolupatričnosť s ich rodinami.– Slovenská polícia zhabala mobilný telefón Kuciakovej blízkej spolupracovníčke českej novinárke Pavle Holcovej. Vrátila jej ho 5. júna 2018.- V Štiavniku, rodisku Jána Kuciaka, si miestni pripomenuli jeho nedožité 28. narodeniny.- Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trnave, ktorý vykonával prvotné úkony na mieste činu zavraždeného novinára Jána Kuciaka, najmä obhliadku miesta činu, boli pri výkone dozoru prokurátora zistené viaceré nedostatky.– Viac ako tri mesiace od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa polícia vrátila do ich rodinného domu vo Veľkej Mači, kde sa odohrala rekonštrukcia činu.- Dovtedajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra Milana Lučanského vymenovala ministerstva vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na post policajného prezidenta. Lučanský sa funkcie ujal 1. júna 2018. Nahradil Tibora Gašpara, ktorý skončil na čele polície k 31. máju 2018.- Portál aktuality.sk informoval, že bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer by mal od septembra 2018 pracovať na ministerstve vnútra. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol Krajmer kritizovaný za to, že sa objavil na obhliadke miesta činu, hoci tam nemal čo robiť. O Krajmerovi v minulosti písal zavraždený novinár Ján Kuciak v súvislosti s tým, že Krajmerova manželka figurovala vo firme s podnikateľmi Zoroslavom Kollárom a Norbertom Bödörom.- Dozorový prokurátor z ÚŠP zverejnil identikit muža, ktorý mal mať informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.- Polícia preverovala viacero osôb, ktoré spoznali občania v identikite zverejnenom Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).- Protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti.- Polícia obvinila tri osoby za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Pôvodne policajti zadržali osem podozrivých osôb. Po ich vypočutí bolo päť osôb zo zadržania prepustených a trom osobám bolo vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy.– V dome na Okružnej ulici na Leteckom poli v Komárne zadržalo policajné Lynx Commando 44-ročnú Alenu Zs.- Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici prevzal návrh na väzbu pre Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.- Všetci štyria obvinení v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. išli do väzby. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici.- Prokurátor na tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry (GP) SR oznámil, že objednávka vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bola za sumu 50.000 eur v hotovosti a ďalších 20.000 eur bolo odpustenie dlhu. Objednávateľ teda zaplatil minimálne 70.000 eur za vykonanie vraždy. Prokurátor ďalej potvrdil obvinenie voči štyrom osobám Tomášovi Sz., Miroslavovi M., Zoltánovi A. a Alene Zs. Obvinenie bolo vznesené objednávateľovi, sprostredkovateľovi, pomocníkovi a strelcovi.- Minimálne dvaja z obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Alena Zs. a Tomáš Sz., mali byť najatí aj na likvidáciu prvého námestníka Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.– Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zverejnil uznesenie o väzbe pre štyroch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Sudca ŠTS poslal všetkých obvinených do väzby, aby nemohli utiecť, pokračovať v trestnej činnosti alebo ovplyvňovať svedkov na slobode. Okrem Zoltána A., ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť. Najvyšší súd SR ju zamietol.– Muž, ktorý sa objavil na identikite zverejnenom políciou v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, spáchal samovraždu. Muža mala na povale rodinného domu v Kolárove nájsť obeseného jeho matka. Roland R. mal byť synom priateľky obvineného Miroslava M., ktorý podľa polície mohol byť šoférom pri vražde. Práve v jej dome malo dôjsť k zadržaniu potenciálnych páchateľov elitným komandom.- Zavraždených novinárov Daphne Caruanovú Galiziovú z Malty a Jána Kuciaka zo Slovenska ocenili v Berlíne in memoriam nemeckou mediálnou cenou Goldene Victoria 2018 – Pressefreiheit (Zlatá Viktória - sloboda tlače).- Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zamietol žiadosť obvinenej Aleny Zs. v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, na základe ktorej žiadala o prepustenie z väzby.- Alena Zs. zostala naďalej vo väzbe. Obvinená totiž nepodala sťažnosť voči decembrovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý zamietol jej žiadosť o prepustenie z väzby.- Prezident SR Andrej Kiska ocenil pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky 30 osobností spoločenského a kultúrneho života, z toho troch in memoriam. Bol medzi nimi aj Ján Kuciak, ktorému udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam.- Obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Alena Zs. komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Boli medzi nimi námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, podpredseda parlamentu a člen predsedníctva strany Smer-SD Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Informoval o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.- Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár zrušil poverenie vykonávať funkciu námestníka generálneho prokurátora SR pre netrestný úsek Renému Vanekovi. Dôvodom boli medializované informácie týkajúce sa komunikácie Vaneka s obvinenou Alenou Zs.- Predsedníctvo Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu potvrdilo rozhodnutie, že program stáží pre investigatívnych novinárov v zákonodarnom zbore EÚ bude pomenovaný po zavraždenom slovenskom novinárovi Jánovi Kuciakovi.- V prípade prípravy vraždy advokáta i bývalého ministra vnútra a ministra spravodlivosti Daniela Lipšica a prokurátora Maroša Žilinku sa začalo trestné stíhanie. Návrhy na ich odstránenie mali prísť od podnikateľa Mariana K. a od jednej z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Aleny Zs.- Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) uviedla, že rozhodnutie o tom, že prípravu vraždy prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica bude vyšetrovať inšpekcia ministerstva vnútra (MV) bolo len administratívnym rozhodnutím po dohode medzi prokuratúrou, políciou a inšpekciou ministerstva vnútra.- Generálna prokuratúra (GP) SR nezasiahla nezákonne do rozdelenia tímu, ktorý rieši úkladnú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tím zostáva v pôvodnej zostave. Zdôraznil to na tlačovej konferencii generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár.- Informácie, že zavraždený novinár Ján Kuciak mal byť pred vraždou unesený, dozorový prokurátor ÚŠP nepotvrdil ani nevyvrátil.- Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár v diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že prvé obžaloby v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by mali byť podané do pár mesiacov, možno už počas leta 2019.