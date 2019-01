Výbor neschválil Ficovu kandidatúru na sudcu Ústavného súdu

Podľa Ondreja Dostála zo SaS chýba Ficovi do 15-ročnej praxe pätnásť mesiacov.

Bratislava 26. januára (TASR) - Ústavnoprávny výbor NR SR neodobril kandidatúru predsedu Smeru-SD Roberta Fica na sudcu ústavného súdu SR. Za to, že formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že Fico podmienky nespĺňa. Pri jeho mene tak stanovisko výboru nebude.



Pri zvyšných 39 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú. Teraz je na predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS), či do samotnej voľby v pléne zaradí aj Fica. Úlohou poslancov bude následne zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska vyberie deväť nových ústavných sudcov.



Opozícia Ficovi vyčítala, že nemá dostatočnú právnu prax. "Chýba mu 15 mesiacov do 15-ročného výkonu právnického povolania. Stiahnuté články z internetu, ktoré majú podložiť chýbajúce obdobie, nič nedokazujú," povedal člen výboru Ondrej Dostál (SaS).



Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) ešte pred hlasovaním upozornil, že Fico bol nielenže zapísaný v komore advokátov, ale pôsobil aj v rámci strediska pre obete trestných činov. "Bola to sústavná činnosť. Ak nejakého kandidáta nezaradíme z opatrnosti do procesu voľby, je tu riziko, že to bude namietať a môže to spôsobiť spochybnenie voľby ako takej," povedal.



Kandidátmi na ústavných sudcov sú pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a bývalý ústavný sudca Ján Drgonec, predseda senátu Krajského súdu (KS) v Košiciach Ladislav Duditš, pedagóg na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Anton Dulak, predseda kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR Libor Duľa, člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie stratégie a riadenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne Michal Ďuriš, advokát Ivan Fiačan, pracovníčka na Odbore legislatívy a milostí v Kancelárii prezidenta SR Dagmar Fillová, predsedníčka senátu KS v Bratislave Eva Fulcová, súdny exekútor Boris Gerbery, advokát Radovan Hrádek.



Ďalšimi kandidátmi sú štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika Jankovská, advokát Martin Javorček, pedagogička na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UJPŠ) v Košiciach Martina Jánošíková, predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura, notár Karol Kovács, riaditeľka Centra právnej pomoci Eva Kováčechová, poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák, pedagóg na PF UPJŠ Štefan Kseňák, rektorka Akadémie Policajného zboru SR Lucia Kurilovská, pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Miloš Maďar, advokát Pavol Malich, advokát Michal Matulník, predseda senátu NS SR Peter Melicher.



Medzi kandidátov patria aj predsedníčka senátu NS SR Soňa Mesiarkinová, súdny exekútor Peter Molnár, štátna tajomníčka MS SR Edita Pfundtner, advokátka Zuzana Pitoňáková, ústavný právnik Radoslav Procházka, sudca NS SR Marián Sluk, predseda senátu KS v Košiciach Juraj Sopoliga, sudca KS v Prešove Peter Straka, predseda Okresného súdu (OS) v Galante Ľuboš Szigeti, sudca NS SR Ján Šikuta, predseda OS v Prievidzi Robert Šorl, súdny poradca ÚS SR Ján Štiavnický, predsedníčka NS SR Daniela Švecová, prokurátor Generálnej prokuratúry SR Marek Tomašovič, predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Michal Truban, pedagóg na Fakulte verejnej správy UPJŠ Martin Vernarský.