Výbor pre zdravotníctvo riešil kauzu neurochirurgie na Kramároch

Bratislava 22. januára (TASR) - Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady (NR) SR si za prítomnosti ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) počas utorka vypočul obe strany v spore, ktorý v posledných mesiacoch vyeskaloval na Klinike neurochirurgie Nemocnice akademika L. Dérera na bratislavských Kramároch. Zdravotnícki pracovníci v otvorenom liste poslancom NR SR upozornili na možný kolaps kliniky, ktorá spadá do pôsobnosti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).



Podľa predsedu výboru Štefana Zelníka (SNS) sa "vyjasnili" isté problémy. "Ak je nejaká porucha alebo havária, nemôže to trvať dva roky, ale pani ministerka urobila personálne zmeny. Ja som rád, že vedenie nemocnice zareagovalo aj s pani ministerkou veľmi rýchlo. Prišiel operačný stôl, aj keď zapožičaný. Poprosili sme pracovníkov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, aby urýchlili nákup novej prístrojovej techniky," priblížil s dôvetkom, že verí, že "sa ľady pohnú". Zdôraznil však, že nie je v poriadku, aby sa takýmito problémami zaoberal výbor NR SR. "Tu musí byť jasná subordinácia," akcentoval s tým, že najdôležitejšie je zlepšiť komunikáciu v rámci zdravotníckych zariadení.



Rovnaký názor má i ministerka Kalavská. Podľa jej vyjadrenia je však pre ňu najdôležitejšie, že "pacient nebude ohrozený". Flexibilitu bývalého vedenia UNB vyhodnotila ako "veľmi pomalú", preto podľa jej slov došlo na týchto postoch k zmene. "Všade deklarujem, že máme prostriedky na investíciu do nemocníc. Nechcem, aby naša dobrá snaha, aby sme dostali čím viac kvalitných a špičkových prístrojov do nemocníc pre našich lekárov a pacientov, bola nejako dehonestovaná alebo spomaľovaná neadekvátnou prácou iných pracovníkov," vysvetlila.



"Musím vysloviť ľútosť nad nešťastným spôsobom komunikácie v predmetnej veci. Od prvého momentu, ako som sa dozvedela o probléme s operačnými stolmi, som danú vec riešila a v extrémne krátkom pracovnom čase, za deväť dní, sa mi podarilo formou zapožičania obstarať operačný stôl, ktorý bol počas pondelka v popoludňajších hodinách nainštalovaný na kliniku neurochirurgie," uviedla riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.



Predpokladá, že najneskôr v šiestom kalendárnom týždni bude zapožičaný ďalší stôl. Univerzitná nemocnica má v rámci verejného obstarávania spustený elektronický kontraktačný systém (EKS), ktorý má byť uzavretý v piatok (25. 1.). "V rámci neho by sme mali mať už riadnym spôsobom dva operačné stoly, ktoré by mali ísť prednostne na neurologickú kliniku," priblížila. Vandriaková taktiež dodala, že obdobným spôsobom chce UNB zaobstarať aj neuronavigácie.



Spor členom výboru opísal aj prednosta neurochirurgie Andrej Šteňo. Načrtol, že chýbajúce prístroje mohli spôsobiť veľké problémy počas operácií. Dotkol sa aj počtu otvorených nových neurologických pracovísk, ktoré by podľa jeho názoru boli v rozpore s plánovanou stratifikáciou nemocníc. Podľa vlastných slov je pripravený čeliť aj odvolávaniu z funkcie prednostu, čo načrtla riaditeľka UNB. "Ja som tu na to, aby som hájil záujmy pacientov a kliniky. Tiež na to, aby sme mali normálne vybavenie, ktoré opakovane žiadam od môjho nástupu," zdôraznil. Mieni, že na novom operačnom stole, ktorý bol dodaný na pracovisko, sa nebudú môcť vykonávať všetky potrebné úkony.



Členka výboru Jana Cigániková (SaS) skonštatovala, že ministerka zdravotníctva "je slabá". "Nezvláda ani základné manažérske schopnosti, ako je plánovanie, organizovanie a kontrola," povedala. Opozičná poslankyňa mieni, že riešeniu problému pomohla až jeho medializácia. Taktiež uviedla, že telefonovala s bývalým generálnym riaditeľom UNB, pre ktorého je "novinkou", že by mal byť za situáciu zodpovedný on. Za nedostatok považuje aj to, že slovenskému zdravotníctvu zo strany ministerstva "chýba koncepcia", čo podľa nej potvrdzuje aj plánované otvorenie ďalšieho pracoviska neurochirurgie v bratislavskom Ružinove.