Vydavateľstvo Ikar odovzdalo ceny najúspešnejším autorom za rok 2017

Bratislava 15. februára (TASR) – Vydavateľstvo Ikar ocenilo vo štvrtok večer svojich najúspešnejších slovenských autorov. Na Ikariáde 2017 boli ocenení dlhoroční etablovaní autori, ale aj autori knižných debutov. V priebehu galavečera bolo rozdelených celkom 14 cien v podobe Zlatej knihy, Platinovej knihy, Zlatého pera, ceny ArtPrix a mimoriadnej ceny.



Ocenenie Zlatá kniha sa udeľuje za 15.000 predaných výtlačkov. Tento rok si hneď štyri Zlaté knihy odniesol Jozef Karika za svoje romány Čierny rok, Čierna hra, Strach a Nepriateľ štátu. Zlatou knihou in memoriam bola ocenená aj autorka detských kníh Mária Ďuríčková za detskú knihu Čo si hračky rozprávali. Cenu prevzala jej pravnučka Michaela Olugyayová.



Platinovou knihou, ktorá sa udeľuje za 25.000 predaných kníh, bola ocenená najúspešnejšia autorka vydavateľstva Ikar Táňa Keleová-Vasilková za svoj román Priateľky. Platinovou sa jej kniha stala po troch mesiacoch od vydania, čo je v jej prípade už takmer pravidlom. Rovnako Platinovú knihu získali aj Veronika Homolová Tóthová a Viola Stern Fischerová (in memoriam) za knihu Mengeleho dievča. Treťou platinou bol ocenený Jozef Karika za svoj mysteriózny triler Trhlina. Cenu mu odovzdal Peter Bebjak, režisér pripravovanej filmovej podoby tohto medzičasom už kultového trileru.



Zlaté pero je cenou, ktorú každoročne udeľuje literárna kritika. Minuloročným víťazom bol Ľubomír Feldek, ktorý tento rok odovzdal cenu novinárovi a spisovateľovi Arpádovi Soltészovi za jeho knižný debut Mäso - Vtedy na východe. Odborná porota v zložení Alexander Halvoník, Zuzana Belková a Dado Nagy sa rozhodla oceniť dielo Arpáda Soltésza práve za jeho brilantné využitie skúseností investigatívneho reportéra najmä v období 90. rokov na východnom Slovensku a pretavenie týchto skúseností do kvalitne a pútavo spracovaného knižného diela s jedinečným jazykom.



Cenu Art Prix za mimoriadny umelecký prínos získali textár Kamil Peteraj, výtvarník Martin Augustín a grafický dizajnér Tomáš Machek za jedinečné dielo Texty v obrazoch, Obrazy v textoch. Práve táto publikácia z edície Luxusná knižnica môže byť považovaná za skutočné umelecké dielo.



Mimoriadnu cenu udelil Ikar za knihu Mengeleho dievča novinárke a autorke Veronike Homolovej Tóthovej. V prípade Mengeleho dievčaťa ide o knižný debut autorky. Táto kniha sa stala fenoménom na slovenskom knižnom trhu a za rok aj dva mesiace sa z nej predalo 67.000 kusov, čo sa doteraz žiadnej inej knihe slovenského autora v tak krátkom čase nepodarilo.



"Som veľmi rád a ďakujem čitateľom a vydavateľstvu, je fantastické odniesť si z jedného večera hneď päť cien. Stále sa z toho spamätávam, lebo som nečakal toľko cien. Určite je to úspech, ale aj záväzok v nastúpenej autorskej misii, ktorú vnímam dosť vážne a nesklamať čitateľov," uviedol pre TASR najúspešnejší autor celého večera Jozef Karika.



Podľa románu Trhlina nakrúca režisér Peter Bebjak film. "Bol som sa pozrieť priamo na Tríbeči, kde sa film rodí. Keď som videl, v akých náročných podmienkach herci a filmový štáb pracujú, tak sú to v mojich očiach hrdinovia. Nabudúce im napíšem príjemné úlohy v prímorskom prostredí, nie v zime na Tríbeči. Videl som, ako všetci robili maximum preto, aby preniesli atmosféru knihy do filmovej podoby," dodal Karika.



"Rok 2017 bol pre nás veľmi úspešný, darí sa nám prekonať predchádzajúce roky v počte predaných výtlačkov, v počte bestsellerov, ďakujem všetkým, ktorí si knižky kupujú a samozrejme všetkým našim zamestnancom, ktorí na týchto výsledkoch majú veľký podiel," uviedla pre TASR generálna riaditeľka vydavateľstva Ikar Gabriela Belopotocká.



"Dostali sme niekoľko e-mailov, kde nám písali ľudia, že už keď vybaľovali našu knihu, tak mali zimomriavky. Je v edícii Luxusná knižnica, bol to limitovaný náklad, ktorý sa rozpredal, zabalená v bielom plátne, patria k nej biele rukavice, v nich v tej knihe listujete. Mám z nej ten najlepší pocit, aký autor môže mať. Pravdepodobne už v živote toto neprekonám, je to kniha, ktorá upúta svojou krásou, nádhernými obrazmi Martina Augustína, je to kniha aj pre ďalšie generácie," povedal pre TASR ocenený Kamil Peteraj.



Vydavateľstvo Ikar vzniklo v roku 1990. Zlaté a Platinové knihy odovzdáva svojim najúspešnejším autorom od roku 2000. Cenu literárnej kritiky Zlaté pero udeľuje od roku 2004. V roku 2017 vydal Ikar 387 knižných titulov v 1.576.000 výtlačkoch.