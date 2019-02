Vyhlásili výberové konanie na miesto predsedu predstavenstva VšZP

Svoju žiadosť musí uchádzač poslať na adresu MZ SR do 8. marca 2019.

Bratislava 20. februára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na miesto predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Informuje o tom MZ na svojom webe.



Do funkcie môže byť uchádzač zvolený, len ak splní viaceré kvalifikačné požiadavky. Okrem vysokoškolského vzdelania a najmenej päťročnej praxe v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva musí spĺňať aj a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v niektorej z týchto oblastí.



Rovnako je potrebné vypracovať projekt na tému 'zvýšenie efektivity zdravotnej poisťovne', a to minimálne v rozsahu desiatich strán. Člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára, a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá.



