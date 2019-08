Vyhnite sa hraničnému priechodu Horgoš I., čaká sa tam aj 10 hodín

Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slováci, ktorí z dovolenky cestujú cez Srbsko a Maďarsko, by sa mali vyhnúť hlavnému diaľničnému hraničnému priechodu Horgoš I. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR s tým, že sa tam čaká aj 10 hodín, najmä počas víkendov. Podobná situácia je podľa jeho informácií aj na vedľajšom hraničnom priechode Horgoš II.



"Cestujúcej verejnosti odporúčame využiť menšie alternatívne hraničné priechody smerom do Maďarska: Kelebija a Bački Breg otvorené 24 hodín, respektíve Bački Vinogradi, Djala, Bajmok a Rastina, ktoré sú otvorené od 7. do 19. h. Súčasne odporúčame dostatočne sa zásobiť pitnou vodou," dodal slovenský rezort diplomacie. Momentálnu situáciu odporúča overiť si na stránkach srbského auto-moto klubu.