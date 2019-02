Vyjadrenia iniciatívy Aj my sme Tatry považuje TANAP za nátlakové

Prečítajte si aj: Iniciatíva Aj my sme Tatry odmieta návrh návštevného poriadku TANAP-u

Vysoké Tatry 20. februára (TASR) - Vyjadrenia iniciatívy Aj my sme Tatry považuje riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko za zvláštne a nátlakové.uviedol pre TASR Majko v reakcii na iniciatívu, ktorá svoje požiadavky prezentovala na tlačovej konferencii v stredu v Bratislave.Písanie takýchto výziev bez základného poznania prírodných zákonitostí národného parku, na základe emócií a s cieľom uspokojenia vlastných potrieb nie je podľa Majka najšťastnejšou cestou.zdôraznil s tým, že miera poznania ochranárov a ich skúseností má na tomto území viac ako 26 rokov. Ohradil sa tiež voči akémukoľvek bagatelizovaniu odbornosti pracovníkov Správy TANAP-u.konštatoval.Upozornil na to, že Správa TANAP-u musí citlivo reagovať na stúpajúcu návštevnosť v najväčšom slovenskom národnom parku.dodal Majko.Zároveň zdôraznil, že všetci majú možnosť vyjadriť sa k návrhu návštevného poriadku písomne na Okresnom úrade v Prešove a ešte nič nie je uzavreté. Tiež pripomenul, že pri jeho tvorbe musia vychádzať aj z požiadaviek vlastníkov, užívateľov a správcov pozemkov v národnom parku, ktorí sú v tomto procese kľúčoví.uzavrel riaditeľ Správy TANAP-u.Členovia viacerých združení vyjadrujú nespokojnosť s návrhom nového návštevného poriadku zo strany Správy TANAP-u. Jeho odmietnutie v podobe verejnej výzvy Aj my sme Tatry prezentovali iniciátori z radov horolezcov, turistov a skialpinistov na stredajšej tlačovej konferencii v bratislavskom sídle Klubu slovenských turistov. Za deň ju podporilo viac ako 3000 ľudí. Iniciátori považujú návrh návštevného poriadku za obmedzujúci, diskriminačný a nechápu, prečo by nemohol platiť starý návštevný poriadok, ktorý stratil platnosť pred niekoľkými rokmi.