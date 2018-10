Vyjadrenia sudcu M. Radačovského preskúma predsedníčka Súdnej rady SR

Prezident Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový (26. 10.) rozsudok nie je právoplatný.

Bratislava 29. októbra (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková po preskúmaní okolností zváži rozsah porušenia povinností sudcu a podanie návrhu na disciplinárne konanie ohľadom vyjadrenia sudcu Miroslava Radačovského o výsledku súdu prezidenta SR Andreja Kisku. Každý sudca je podľa nej povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené.



"Do pojednávacej miestnosti pri zdôvodňovaní rozhodnutia patria len vecné a právne argumenty, ktoré sa vzťahujú na odôvodnenie výroku konkrétneho rozhodnutia a sú obsiahnuté aj v písomnom odôvodnení rozhodnutia. Iná argumentácia k rozhodnutiu súdu zo strany sudcu do pojednávacej miestnosti nepatrí," uviedla Praženková. Sudca sa podľa slov Praženkovej pri jej použití vystavuje minimálne riziku spochybnenia jeho nezávislosti a nestrannosti. Zdôraznila tiež, že podobnému riziku je sudca povinný predchádzať a vyvarovať sa ho.



Medializované vyjadrenia Radačovského považuje Praženková za presahujúce uvedené limity správania sa sudcu. "Každý sudca si musí uvedomiť, že nereprezentuje navonok len svoju osobu, ale aj celý justičný stav," avizovala.



Prezident Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový (26. 10.) rozsudok nie je právoplatný. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Sudca rozhodujúci v majetkovom spore sa po rozhodnutí neobmedzil na vecné odôvodnenie svojho rozhodnutia, ale rozhodol sa dať prezidentovi aj rady, ako by si mal zariadiť ďalší profesionálny i súkromný život. Radačovský mal totiž hovoriť, že na jeho mieste by sa ako prezident vzdal funkcie a odišiel by zo štátu.



Kiska má zvažovať ďalší postup aj "vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca," reagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan. Vyjadrenie sudcu preskúma aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Posúdi, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.