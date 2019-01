Lajčák rokoval so šéfom mierovej inštitúcie,riešil prevenciu konfliktu

IPI je think tank so sídlom v New Yorku a pracoviskami vo Viedni a Maname. Organizácia úzko spolupracuje s členskými štátmi Organizácie Spojených národov, jej subjektmi a neziskovými organizáciami.

Bratislava 30. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák sa dnes (30. januára 2019) stretol s viceprezidentom Medzinárodného inštitútu mieru (International Peace Institute, IPI) Adamom Lupelom. Šéf slovenskej diplomacie informoval partnera o prioritách tohtoročného slovenského predsedníctva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj o svojich prvých zahraničných cestách vo funkcii úradujúceho predsedu na Ukrajinu a do Moldavska. Témou stretnutia boli aj možné prieniky v činnosti IPI a OBSE.



"Váš think tank sa často zameriava na tému prevencie konfliktov, ktorá je nosnou činnosťou organizácie, ktorej Slovensko tento rok predsedá," skonštatoval v tejto súvislosti minister Lajčák s tým, že to vidí ako jednu z možných tém, na ktorej by mohli obe strany bližšie spolupracovať.



IPI je think tank so sídlom v New Yorku a pracoviskami vo Viedni a Maname (Bahrajn). Organizácia úzko spolupracuje s členskými štátmi Organizácie Spojených národov (OSN), jej subjektmi a neziskovými organizáciami. IPI v minulosti výrazne prispela k diskusiám OSN o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a mieru.