Úrad pre verejné obstarávanie Európskej únii vysvetlil nové opatrenia

Bratislava 30. októbra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a riaditeľ Odboru dohľadu Tomáš Lepieš koncom tohto mesiaca (25. 10. 2018) rokovali v Bruseli s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) o nových opatreniach, ktoré úrad prijal pre zrýchlenie kontroly eurofondových zákaziek, ako aj pre zníženie možných korekcií pre Slovensko.



"Teší ma, že sme EK mohli predstaviť odpočet našej práce pri kontrole fondových zákaziek od nástupu nového vedenia. Opatreniami, ktoré sme prijali aj v rámci systému práce na úrade, sme skrátili lehotu, počas ktorej úrad kontrolu vykonával zo 115 na v priemere 70 dní. Je dôležité zdôrazniť, že toto je celkový čas, ktorý úrad v systéme kontroly má a tento čas zahŕňa aj potrebnú komunikáciu s ostatnými subjektmi v systéme čerpania eurofondov. Spolu s ďalšími systémovými krokmi, ktoré sme zvolili, úrad svojimi zisteniami v prípade 91 nadlimitných zákaziek v objeme takmer 100 miliónov eur, zabránil možným korekciám," hovorí Tomáš Lepieš.



Riaditeľ Lepieš, ktorý je zodpovedný za kontrolu eurofondových zákaziek, zdôrazňuje, že ÚVO zmenilo aj komunikáciu s ďalšími orgánmi, ktoré sú v procese kontroly zákaziek financovaných z EŠIF fondov.



"Spolu s pánom predsedom sme sa dohodli na nastavení intenzívnejšej komunikácie s riadiacimi orgánmi, Orgánom auditu a Centrálnym koordinačným orgánom. V tejto súvislosti však chcem zdôrazniť, že úrad si pri kontrole fondových zákaziek zachováva svoju nezávislosť. Z pozície nášho orgánu, ktorý tvorí a vykladá zákon o verejnom obstarávaní je však dôležité, aby sme aj v procese kontroly fondových zákaziek dosiahli predvídateľnosť rozhodnutí. To je jeden z dôležitých kľúčov k tomu, aby sa predchádzalo pochybeniam a možným korekciám," vysvetľuje T. Lepieš.



Predseda úradu M. Hlivák považuje predvídateľnosť rozhodnutí úradu za jeden zo základných pilierov činnosti tohto kontrolného orgánu.



"Európskej komisii sme predstavili aj nami vypracovanú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má začať platiť od januára. Jej znenie sme vyprecizovali tak, aby sa eliminovali pochybenia pri výklade zákona a teda, aby sa posilňovala predvídateľnosť rozhodnutí; aby sa v procese verejných súťaží zvýšila transparentnosť; aby sa proces verejného obstarávania zjednodušil a zrýchlil, čo bude mať samozrejme aj pozitívny vplyv na dĺžku kontroly eurofondových zákaziek."



"Ide napríklad o nahradenie dvojobálkového systému jednoobálkovým; zníženie kaucií pre podávanie opravných prostriedkov; či o zavedenie plnej elektronizácie procesov verejného obstarávania," hovorí M. Hlivák.



M. Hlivák na rokovaní v Bruseli detailne predstavil modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania, ktorý úrad prevádzkuje od 19. októbra 2018. "Spolu s kolegom z Odboru EVO, pánom Hoffmannom, sme v Európskej komisii vysvetlili, ako budeme náš nový systém ďalej vyvíjať a zlepšovať tak, aby bol proces verejných súťaží čo najefektívnejší a najtransparentnejší," dodal M. Hlivák.



Delegácia úradu tiež v Bruseli predstavila vypracovaný legislatívny zámer na zriadenie Komory verejného obstarávania. Tento ambiciózny projekt má zaistiť profesionalizáciu verejného obstarávania na Slovensku, to znamená, že aj vďaka nemu sa má počet pochybení pri verejných súťažiach, vrátane eurofondových zákaziek, znížiť.



Úrad k tomuto legislatívnemu zámeru začne v novembri sériu rokovaní so všetkými relevantnými subjektmi.



"Veľmi ma teší, že úrad začal intenzívnejšie komunikovať a spolupracovať s Európskou komisiou. Verím, že výsledkom práce nášho úradu a komunikácie s EK bude plná akceptácia ÚVO a najmä jeho rozhodnutí v procese eurofondových zákaziek. Pre demokratickú spoločnosť je totiž dôležité, aby aj v tomto procese mal nezávislý kontrolný orgán silné postavenie," uzatvára M. Hlivák.