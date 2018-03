Vylúpil dom a ukradol 10 eur, polícia ho už obvinila

Pri lúpeži sa nikto nezranil.

Župčany 19. marca (TASR) - Prešovský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin lúpeže a prečin porušovania domovej slobody voči 35-ročnému mužovi z obce Župčany v okrese Prešov. Informoval o tom prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.



Podľa zistení polície obvinený muž v nedeľu 18. marca nadránom v čase okolo 4.30 h vošiel na pozemok jedného z rodinných domov v Župčanoch. Využil moment, keď do dverí práve vchádzal 27-ročný muž, na ktorého namieril dlhú strelnú zbraň. Spolu s ním vošiel do chodby, kde zbraň namieril aj na druhého 79-ročného muža, ktorý v dome býva. Od oboch mal pýtať peniaze a smeroval ich do prednej izby. Tu na stole zbadal dve päťeurové bankovky, ktoré si zobral, a z miesta činu ušiel. Pri lúpeži sa nikto nezranil.



V priebehu niekoľkých hodín policajti zadržali podozrivého, ktorého vyšetrovateľ aj obvinil. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.