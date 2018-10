Stredné Slovensko trápia výpadky elektriny

SSD eviduje 13 porúch na vedeniach vysokého napätia a desiatky porúch na vedeniach nízkeho napätia.

Banská Bystrica/Žilina 30. októbra (TASR) – V dôsledku veľmi veterného počasia a silných búrok sa situácia v zásobovaní elektrickou energiou na strednom Slovensku zhoršila. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš, podľa ktorého už počet výpadkov dosiahol parametre kalamity.



„SSD eviduje 13 porúch na vedeniach vysokého napätia a desiatky porúch na vedeniach nízkeho napätia. Mimo prevádzky je takmer 200 distribučných trafostaníc. Môžu za to najmä popadané stromy a konáre, ktoré poškodili vedenia,“ priblížil Gejdoš s tým, že najhoršia situácia je na hornej Orave, v Terchovej a v okolí Rajca.



„Bez elektriny je aj časť Vyhní, Hornej Štubne, Ružomberka a Partizánskej Ľupče. Na Orave je bez elektrickej energie momentálne približne stovka trafostaníc. Bez prúdu je tak časť Trstenej, Liesek, Brezovica, Vitanová, Hladovka, ale aj Zákamenné a Oravská Jasenica,“ konkretizoval.



Tam, kde to okolnosti dovoľujú, sa podľa jeho slov dispečeri zo žilinskej centrály snažia presmerovať distribúciu elektrickej energie tak, aby mali domácnosti prúd z iných nepoškodených vedení.



„V mnohých prípadoch to však nie je možné a obyvatelia musia čakať na fyzické odstránenie poruchy. Pracovníci údržby SSD sú v teréne v posilnených skupinách a robia všetko preto, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr,“ dodal hovorca.



Ako pokračoval, podľa predpovede by sa malo počasie postupne zlepšovať a vietor slabnúť, čo bude základný predpoklad toho, aby nepribúdali ďalšie poruchy a aby mohli elektrikári odstrániť všetky súčasné.



„Obyvateľov stredného Slovenska by sme chceli požiadať o trpezlivosť a v neposlednom rade aj o opatrnosť. Ak budú svedkami nejakej mimoriadnej udalosti v súvislosti s elektrickým vedením, je nutné, aby to nahlásili na poruchovú linku Stredoslovenskej distribučnej 0800 159 000. Ide najmä o prípady potrhaných vodičov spadnutých na zem, ktoré iskria či iné nebezpečné situácie,“ zakončil Gejdoš.