Krv pijú iba samičky. Tá pre ne predstavuje bohatý zdroj bielkovín, ktoré potrebujú na dozretie vajíčka.

Bratislava 19. júna (TASR) – Aj vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad pomôže v boji proti komárom. Ak ich nie je možné vyprázdniť, je vhodné na hladinu umiestniť plávajúce fólie, polystyrénové dosky, prípadne naliať malé množstvo jedlého oleja. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Riziko poškodenia zdravia v dôsledku uštipnutia komárom je podľa názoru epidemiológov minimálne. "Komáre na území Slovenska pôsobia na ľudí v prípade ich nadmerného výskytu predovšetkým obťažujúco, čím sú príčinou zhoršovania komfortu života, nie poškodzovania zdravia," priblížili hygienici.



Ako ďalej vysvetlili, doposiaľ sa prenos závažnejšieho humánneho infekčného ochorenia prenášaného komármi na našom území nepotvrdil. Za posledných 12 rokov boli zaznamenané len tri sporadické prípady výskytu dirofilariózy.



V boji proti nepríjemnému hmyzu tiež podľa rád ÚVZ SR pomôže oblečenie s "uzlíkmi", aby hmyz nemohol vkĺznuť pod oblečenie a natieranie nepokrytých častí tela repelentnými prípravkami. Rovnako by malo byť účinné aj používanie éterických látok vo vonných lampách a elektrických prístrojov s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu. Dôležitá je aj mechanická ochrana obydlí, a to sieťami na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi, určenými na tento účel.



Pomôcť môže aj likvidácia plytkých stojatých vôd, v ktorých je možný výskyt vajíčok komárov. Krv pijú iba samičky. Tá pre ne predstavuje bohatý zdroj bielkovín, ktoré potrebujú na dozretie vajíčka. "Niektoré druhy kladú vajíčka v zhlukoch na hladinu, ďalšie jednotlivo, iné ich zas lepia na spodné strany plávajúcej vegetácie. Spoločnou črtou všetkých komárov je, že vajíčka kladú do vody a najlepšia je stojatá," priblížila vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mária Avdičová.



V neposlednom rade pomáha aj pravidelné kosenie trávnatých porastov v okolí obydlí či likvidácia komunálneho odpadu z okolia obydlí, napríklad plechoviek a plastových fliaš.



"Odborní pracovníci ÚVZ SR, ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú pripravení v rozsahu svojich kompetencií úzko spolupracovať a byť maximálne súčinní pri riešení problematiky nadmerného či kalamitného výskytu komárov v konkrétnych oblastiach SR, najmä v okolí povodí riek," uzatvára ÚVZ SR.