Výročie Nežnej revolúcie si chce pripomenúť aj Za slušné Slovensko

Bratislava 23. júla (TASR) - Záujem o zvolanie verejného zhromaždenia v súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie prejavili okrem hnutia OĽaNO aj mimoparlamentné KDH a iniciatíva Za slušné Slovensko. Iniciatíva by napokon mala organizovať zhromaždenia v novembrových termínoch na Námestí SNP aj Námestí slobody. TASR to potvrdil hovorca starostky bratislavského Starého Mesta Matej Števove.



KDH aj Za slušné Slovensko chceli podľa hovorcu zvolať verejné zhromaždenie na Námestí SNP 17. novembra 2019. V rovnakom čase už Staré Mesto eviduje zámer Obyčajných ľudí zvolať zhromaždenie. Okrem 17. novembra má OĽaNO organizovať podujatie "Spomienka na 17. november" aj v dňoch 14. až 19. novembra.



Vzhľadom na kolíziu termínu s OĽaNO oznámila iniciatíva mestskej časti verejné zhromaždenie na Námestí SNP v termínoch 13. a 22. novembra. Za slušné Slovensko má tiež podľa oznámenia organizovať zhromaždenie na Námestí slobody, a to v termínoch 15. až 18. novembra. "Kresťansko-demokratické hnutie verejné zhromaždenie zatiaľ neoznámilo," doplnil Števove.



Ak by sa "rezervácie" priestoru hnutie OĽaNO vzdalo, na Námestí SNP by podľa hovorcu mohol ktokoľvek iný oznámiť verejné zhromaždenie. "Mestská časť nemá poradovník na verejné zhromaždenia," doplnil.



Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič pozýva na pripojenie sa k programu osláv aj ďalšie politické strany, nevylučuje koaličné. Iniciatíva Za slušné Slovensko podľa Matoviča klame o tom, že odmietol prenechať toto námestie hlavným organizátorom a osobnostiam Novembra '89.



Podľa iniciatívy sa nemá zabúdať na to, že pred 30 rokmi to boli práve občania, ktorí sa odvážne postavili komunistickému režimu. "Dôstojná a nadstranícka spomienka na 17. november 1989 by práve preto mala byť aj tento rok občianska a pripomínať, že hodnoty demokracie a slobody je potrebné brániť neustále a že úloha občana je pre demokraciu, tak ako pred 30 rokmi aj dnes zásadná a nenahraditeľná," uviedlo Za slušné Slovensko vo svojom stanovisku.