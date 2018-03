Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec

Súčasťou materiálu nie sú len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na sviečkovú výpravu.

Prešov/Bratislava 23. marca (TASR) - Tím Národného stretnutia mládeže P18 chce na príklade odvahy účastníkov pamätnej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 posilniť v mladých ľuďoch odvahu. V rámci príprav na celonárodné podujatie v Prešove pripravil špeciálny tematický materiál s názvom Odvaha sviec. Jeho súčasťou nie sú len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na sviečkovú výpravu. Záujemcovia ho nájdu v najnovšej časti duchovnej prípravy P18 Odvážny rok. Informoval o tom Michal Lipiak, zodpovedný za komunikačný tím P18.



"Pre mňa je veľmi dôležité viesť mladých k nenásilnej angažovanosti za lepšiu spoločnosť, v ktorej žijeme, v prepojení na predchádzajúce generácie. Dnes je to veľmi aktuálne a prepojenie so Sviečkovou manifestáciou nám dáva vedomie, že v tomto boji nie sme osamotení," povedal hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Pripomenul, že na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišli pred 30 rokmi stovky ľudí so sviecami v rukách a modlitbou v srdci, aby si vyprosili náboženskú slobodu. Komunistický režim, ktorý všetkou silou bojoval proti akýmkoľvek prejavom náboženstva, zasiahol proti pokojne manifestujúcim mimoriadne brutálne, keď nasadil vyše 1000 príslušníkov Verejnej bezpečnosti, kropiace autá a neskôr aj vodné delá. Výsledkom bolo asi 140 zadržaných a desiatky zranených.



"Voda sviece uhasila. Ale len tie, ktoré veriaci držali v rukách. Manifestácia sa do dejín zapísala ako jedno z najvýznamnejších vystúpení občanov proti komunistickému režimu v bývalej ČSSR. Ukázala, že v ľuďoch horí odvaha napriek zastrašovaniu moci, ktorá odhalila svoju neschopnosť riešiť problémy inak ako násilím," dodal Chrvala. Mladým ponúka materiál Odvaha sviec priblíženie doby, v ktorej sa manifestácia konala. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS uviedol, že mnohí možno ani netušia, čo to znamená náboženská a politická nesloboda.



Novinka je súčasťou piatej katechézy Odvážneho roka. Príprava na P18 sa začala po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána, kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých na celonárodné stretnutie P18 v Prešove 26. – 29. júla, ktoré bude predchádzať Svetovým dňom mládeže v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov, katechétov a učiteľov.