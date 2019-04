Vyše 100 Slovákov prišlo do Bruselu potvrdiť, že Slovensko stojí o EÚ

Zástupcovia iniciatívy Juraj Šeliga a Karolína Farská uviedli, že Brusel, hlavné mesto EÚ, si vybrali zámerne, lebo aj takto chceli začať mobilizačnú kampaň k eurovoľbám (23.-26. mája).

Brusel 10. apríla (TASR) - Skupina 112 mladých Slovákov zo stredného, východného i západného Slovenska, podporujúcich iniciatívu Za slušné Slovensko, uskutočnila v priebehu utorka menšie turné po inštitúciách EÚ v Bruseli. Organizátori tohto podujatia vo večerných hodinách v rámci stretnutia so Slovákmi zdôraznili, že cieľom "bruselskej misie" bolo podnietiť záujem mladých Slovákov o EÚ a o nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu.



Zástupcovia iniciatívy Juraj Šeliga a Karolína Farská v rozhovore pre TASR uviedli, že Brusel, hlavné mesto EÚ, si vybrali zámerne, lebo aj takto chceli začať mobilizačnú kampaň k eurovoľbám (23.-26. mája).



"Tá kampaň sa volá Volíme si Európu," vysvetlil Šeliga. Podľa jeho slov kampaň vznikla aj preto, lebo Slovensko bolo v posledných troch eurovoľbách vždy posledné z hľadiska volebnej účasti. "Takto symbolicky sme chceli prísť sem a ukázať, že stojíme o EÚ a chceme byť jej integrálnou súčasťou," dodal.



Ďalším motívom pre výjazd mladých Slovákov do Bruselu bola skutočnosť, že Slovensko tohto roku oslávi 15. výročie vstupu do EÚ a podľa Šeligu treba stále pripomínať, že "členstvo v EÚ našu krajinu zasadne zmenilo" a Slovensko je vďaka tomu lepší a modernejší štát. Už aj preto, že sa množia kritické hlasy na adresu členstva SR v Únii.



Farská pripomenula, že početná skupina mladých Slovákov navštívila Európsku komisiu, kde sa stretla aj s českou eurokomisárkou Věrou Jourovou. V Európskom parlamente (EP) hovorili členovia tejto skupiny so slovenskými europoslancami a stretli sa s podpredsedníčkou EP Mairead McGuinessovou i s holandskou liberálnou poslankyňou Sophie in 't Veldovou. Tá dobre pozná súčasné pomery na Slovensku, lebo bola členkou všetkých kontrolných misií Európskeho parlamentu, ktoré boli vytvorené po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



Poslednou z bruselských akcií bolo podľa Farskej slov stretnutie účastníkov tejto akcie s krajanmi pôsobiacimi v Bruseli. Prišli na Schumanovo námestie, aby dali najavo, že nie sú len Slováci, ale zároveň aj Európania. "EÚ je najlepšie miesto pre život a najlepšia možná alternatíva pre nás," vysvetlila zámer tohto stretnutia.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.



