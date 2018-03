Vyše 1900 žiakov zo SR si vyskúša svoje znalosti v kvíze o peniazoch

Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov, a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách.

Bratislava 14. marca (TASR) - Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. marca, sa zapojí 1900 žiakov a 118 tried z celého Slovenska. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov, a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách.



Európsky kvíz o peniazoch je súčasťou Európskeho týždňa financií, ktorý sa tento rok koná od 12. do 18. marca. Európsky týždeň venovaný financiám je každoročná iniciatíva, ktorú už štvrtýkrát organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe.



Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 20 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Slovensko sa do Európskeho týždňa financií zapája práve Európskym kvízom o peniazoch, ktorý organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.



"Finančné vzdelávanie patrí medzi kľúčové témy na pôde našej asociácie. Mladí ľudia patria medzi veľmi zraniteľnú skupinu, a preto je veľmi dôležité hľadať možnosti ako zvyšovať ich finančnú gramotnosť. Veľmi nás teší počet prihlásených tried, znamená to, že aj samotní žiaci si uvedomujú dôležitosť tejto témy," uviedla Milena Koreňová, výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie.