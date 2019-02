Vyšetrovanie vraždy J.Kuciaka naďalej dozorujú pôvodní prokurátori

O prevzatí rozhodla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), podľa prokuratúry išlo o administratívny akt, ktorým sa realizovala dohoda vedenia GP s policajným prezidentom Milanom Lučanským.

Bratislava 6. februára (TASR) - Prevzatie vyšetrovania prípravy vrážd prokurátorov Generálnej prokuratúry (GP) SR a advokáta bolo prerokované s policajným prezidentom aj šéfom policajnej inšpekcie. V stredu s postupom oboznámili aj dozorových prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Informovala o tom hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.



"V trestnej veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej naďalej vykonáva vyšetrovanie pôvodný vyšetrovací tím a dozor vykonávajú pôvodní prokurátori ÚŠP GP SR, ktorí majú plnú podporu a dôveru prezidenta Policajného zboru a vedenia Generálnej prokuratúry SR," ozrejmila Predajňová.



Ako doplnila Predajňová, rozhodnutie rešpektujú dozoroví prokurátori ÚŠP aj vedenie GP. "V čase jeho vydania išlo o opodstatnený a zákonný postup. Dozorovú právomoc aj v týchto nových trestných konaniach budú vykonávať rovnakí prokurátori ÚŠP GP SR," zdôraznila.



Ozrejmila, že z vyšetrovania vraždy vyplynuli podozrenia z inej závažnej trestnej činnosti. "Tieto skutky boli vylúčené na samostatné trestné konania, v ktorých budú úkony vykonávať iní špecializovaní policajti aj policajti inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorí v dvoch prípadoch 6. 11. 2018 a 18. 12. 2018 začali trestné stíhanie v súvislosti s únikom utajovaných skutočností v trestnej veci úkladnej vraždy," povedala s tým, že je to štandardný postup a ustanovuje ho Trestný poriadok.



Prokuratúra to vysvetľuje tým, že trestná vec úkladnej vraždy je väzobnou trestnou vecou, preto je absolútnou prioritou ukončiť prípravné konanie v čo najkratšom čase. Ak vyšetrovatelia v prípade vylúčených trestných konaní získajú dôležité informácie, ktoré by mohli pomôcť vyšetrovaniu vraždy novinára, odovzdajú ich tímu, ktorý na tom pracuje.



Polícia v utorok (5. 2.) na sociálnej sieti informovala, že vďaka únikom informácií sa obvinení a tí, ktorí by mohli byť ešte obvinení, dozvedajú o detailoch vyšetrovania. Podľa polície tým získavajú základy svojej budúcej obhajoby pred súdom. "Iba z tohto dôvodu boli aktuálne prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré takýmto únikom zabránia," zdôraznila. Vyšetrovací tím má naďalej plnú dôveru policajného prezidenta.



"Chceme opätovne zdôrazniť, že prioritou všetkých zainteresovaných zložiek polície a prokuratúry vrátane generálneho prokurátora SR zostáva náležité objasnenie trestnej veci úkladnej vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej, vrátane objednávateľa, respektíve objednávateľov, a preto odmietame akékoľvek spochybňovanie a politizovanie vyšetrovania tejto úkladnej vraždy," zhrnula Predajňová.