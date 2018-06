Vyšetrovateľ vrátil mobil novinárke, ktorá komunikovala s Kuciakom

Včera svedkyňa kópiu tejto komunikácie pre potreby trestného konania poskytla v elektronickej podobe, preto nie je potrebné vyhotoviť kópiu tejto komunikácie z mobilného telefónu.

Bratislava 5. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátil v pondelok (4.6.) mobilný telefón českej novinárke Pavle Holcovej, ktorá komunikovala so zavraždeným investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.



"Orgány činné v trestnom konaní postupovali v súlade s Trestným poriadkom. Podľa zákona je ten, kto má pri sebe vec alebo údaje dôležité pre trestné konanie, povinný ich na vyzvanie predložiť policajtovi alebo prokurátorovi. Ak ich na vyzvanie nevydá, môžu mu byť podľa zákona na príkaz prokurátora alebo policajta odňaté. Zákon ukladá povinnosť pri vyzvaní svedka upozorniť, že ak nevyhovie výzve, môžu mu byť odňaté a musia ho upozorniť na následky nevyhovenia – uloženie poriadkovej pokuty," povedala ďalej hovorkyňa.



ÚŠP zdôrazňuje, že mobilný telefón bol svedkyňou dobrovoľne vydaný a nedošlo k jeho odňatiu políciou tak, ako to bolo nesprávne medializované.



"Pre potreby trestného konania vedeného pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej bolo nevyhnutné zabezpečiť údaje, ktoré mali zachytávať obsah, rozsah a formu komunikácie svedkyne so zavraždeným novinárom ohľadom pripravovaného článku o talianskej mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku," povedala v utorok pre TASR hovorkyňa.



"Včera svedkyňa kópiu tejto komunikácie pre potreby trestného konania poskytla v elektronickej podobe, preto nie je potrebné vyhotoviť kópiu tejto komunikácie z mobilného telefónu. Potvrdzujeme, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry 4. júna vrátil svedkyni mobilný telefón zaistený v trestnom konaní," ozrejmila ďalej Tökölyová.



ÚŠP ďalej zdôrazňuje, že nedošlo k akejkoľvek manipulácii s mobilným telefónom alebo s jeho obsahom. Orgány činné v trestnom konaní s predmetným mobilným telefónom žiadnym spôsobom ďalej nenakladali, a teda ani nedošlo k prelomeniu jeho ochrany a skopírovaniu údajov.



"V danom prípade, keď ide o poškodeného – novinára, by rovnako malo byť hlavným cieľom jeho kolegov novinárov, aby boli riadne a včas zaistené všetky dôkazy, ktoré napomôžu odhaleniu a potrestaniu páchateľov tohto trestného činu. Sme presvedčení, že svedkyňa v súlade so svojimi verejnými vyhláseniami bude ďalej napomáhať orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní predmetného trestného činu a v tomto smere poskytne aj nevyhnutnú spoluprácu," dodala Tökölyová.