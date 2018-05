Vysielateľovi TV Doma uložili sankciu vo výške 10.000 eur

Rada začala tiež niekoľko správnych konaní, jedno z nich sa týka aj RTVS a možného porušenia princípov objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov.

Bratislava 24. mája (TASR) – Vysielateľ Markíza-Slovakia dostal od Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pokutu vo výške 10.000 eur. Dôvodom bolo nesprávne označenie nevhodnosti programu pre maloletých divákov vo vysielaní TV Doma.



"Program Tri sestry dňa 8. decembra 2017 označil vysielateľ ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre divákov do 15 rokov, keďže obsahoval scény zobrazujúce násilie na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, ako aj vulgárne vyjadrovanie," spresnila hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková o rozhodnutí Rady na jej stredajšom (23.5.) zasadnutí.



Ďalšiu finančnú sankciu vo výške 300 eur uložila RVR vysielateľovi Radio One Rock a to za nevyužívanie frekvencie na účely, na ktoré mu bola pridelená. Sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona dostal vysielateľ televízie PuTV za porušenie ustanovení zákona o vysielaní počas volebnej kampane.



Vysielateľ programovej služby INFO kanál dostal napomenutie za vysielanie v rozpore s udelenou licenciou a neoznačenie svojho programu logom. Vysielateľa TV Reduta Rada upozornila na porušenie zákona v súvislosti s tým, že nedodal RVR požadovaný súvislý záznam z vysielania.



Rada začala tiež niekoľko správnych konaní, jedno z nich sa týka aj RTVS a možného porušenia princípov objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov. Konanie sa týka vysielania diskusnej relácie O 5 minút 12 z 11. marca 2018.