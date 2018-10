Gröhling: Výsledky slovenského školstva v monitore EK sú hanbou vlády

Poslanec NRSR kritizuje veľké regionálne rozdiely vo výsledkoch žiakov, nízke investície do školstva, slabé platy učiteľov či vplyv sociálneho prostredia na vzdelanie žiaka.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Najnovšie výsledky Monitora vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, ktoré zverejnila Európska komisia (EK) v utorok (16.10.), ukazujú, že školstvo na Slovensku každým rokom viac upadá a nestíha držať krok so svetom, tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS).



Gröhling uviedol, že monitor EK vymenúva množstvo nedostatkov v slovenskom školstve. Kritizuje veľké regionálne rozdiely vo výsledkoch žiakov, nízke investície do školstva, slabé platy učiteľov, vplyv sociálneho prostredia na vzdelanie žiaka, ale aj na nedostatočnú výučbu občianskej výchovy. "Viaceré sledované údaje sa každým rokom zhoršujú a ukazujú, že za posledných vlád školstvo na Slovensku zažíva iba úpadok," poznamenal poslanec. Výsledky slovenského školstva označil za hanbu vlády.



Podľa jeho slov v testoch PISA stúpol podiel žiakov, ktorí majú nedostatočnú úroveň vo všetkých troch sledovaných oblastiach – v matematickej, prírodovednej aj čitateľskej gramotnosti. Na Slovensku tiež vzrástol počet mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku zo 6,7 percenta na 9,3 percenta. "Slovensko má za cieľ tento podiel znížiť na šesť percent, ale namiesto toho už dlhé roky stúpa," poznamenal poslanec. Monitor podľa neho upozorňuje na "neefektívnu administratívu v rezorte školstva, komplikované financovanie a aj na to, že na Slovensku stále nevidieť výsledky využívania eurofondov".



Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 je siedmym vydaním tejto výročnej správy, ktorú zostavuje EK. Zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ na základe širokej škály údajov. Meria pokrok EÚ pri dosahovaní šiestich cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020.