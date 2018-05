Letné počasie láka turistov do hôr, stále však platia uzávery

Ak turistu počas sezónnej uzávery prichytia na niektorej z uzavretých turistických trás, čaká ho pravdepodobne pokuta.

Vysoké Tatry 30. mája (TASR) - Letné počasie láka ľudí do prírody a Slováci si často vyberajú turistiku v horách aj na miestach, ktoré sú však v tomto čase ešte stále uzavreté. Horskí vodcovia ale aj ochranári preto upozorňujú, že uzávery v Tatrách trvajú až do 15. júna. „Príroda si od októbra do júna potrebuje oddýchnuť. Každoročne sú Tatry najmä počas leta mimoriadne navštevované, preto je potrebne aspoň na pár mesiacov nechať prírodu žiť svojím životom," konštatoval horský vodca Tibor Hromádka z TatraClimb.



Ak turistu počas sezónnej uzávery prichytia na niektorej z uzavretých turistických trás, čaká ho pravdepodobne pokuta. Buď mu zabránia v pokračovaní vo výstupe alebo dostane blokovú pokutu do výšky 66 eur. Horskí vodcovia ďalej dodávajú, že túry počas zimných uzáver často končia tragicky. Na mnohých uzavretých chodníkoch je stále pokrývka snehu, ktorá býva veľmi šmykľavá.



„Ak sa návštevníci chystajú na turistiku do Tatier, musia myslieť na vhodnú výbavu, pevnú turistickú obuv s vibramovou podrážkou, vhodná je aj termobielizeň a vrchný odev z nepremokavého a vetru odpudivého materiálu," vymenoval Hromádka a dodal, že dôležité sú aj slnečné okuliare, pokrývka hlavy a vhodný krém na ochranu pred slnkom. Vo výbave by však nemal chýbať sterilný obväz a prípadná dezinfekcia.



Šéf Horskej záchrannej služby (HZS) Jozef Janiga v tejto súvislosti upozorňuje na častý výskyt búrok na horách. „Celé sa nám to posunulo zhruba o mesiac a tým, že v podstate nebola jar a máme rovno leto, tak aj búrková činnosť prišla skôr. Turisti by preto mali vyrážať na túry tam, kde je to povolené, v skorých ranných hodinách a vracať sa čo najskôr, aby ich v teréne nechytila búrka," doplnil Janiga. Turistické chodníky, ktoré sú prístupné návštevníkom a nespadajú pod sezónnu uzáveru, sú podľa neho v súčasnosti bezpečné a už sa na nich nenachádza sneh.



Sezónna uzávera turistických chodníkov je v prvom rade o ochrane prírody. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko preto apeluje na návštevníkov, aby nevchádzali do zakázaných oblastí. V tomto citlivom období je podľa neho potrebné, aby zvieratá v alpínskom stupni neboli vyrušované návštevníkmi, ale tiež záchrannými akciami pomocou vrtuľníkov. „Teraz majú svište obdobie párenia, narodili sa mladé kamzíky a zároveň už máme hniezdiace mláďatá dravých vtákov," zdôraznil.