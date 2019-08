Vysoké teploty budú najmä na juhozápade, podvečer môžu prísť búrky

Najteplejšie má byť v okresoch Bratislava, Malacky, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Nitra, Levice, Nové Zámky, Komárno a Šaľa, kde platí výstraha 2. stupňa.

Bratislava 10. augusta (TASR) - Na juhozápade Slovenska môže v sobotu teplota vystúpiť na 35 stupňov Celzia, podvečer by zas obyvatelia celého Slovenska mali počítať s búrkami. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.



Pre riziká spojené s vysokými teplotami meteorológovia vydali pre južné a západné Slovensko výstrahy s platnosťou od 14.00 do 18.00 h. Najteplejšie má byť v okresoch Bratislava, Malacky, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Nitra, Levice, Nové Zámky, Komárno a Šaľa, kde platí výstraha 2. stupňa.



Podvečer sa na väčšine územia Slovenska môžu vyskytnúť búrky s krúpami. Meteorológovia predpovedajú úhrny zrážok 20 - 40 mm a rýchlosť vetra v nárazoch 65 - 85 kilometrov za hodinu. Intenzívny dážď môže zvýšiť hladinu na malých vodných tokoch a zatopiť pivnice, podchody a podjazdy. Výstraha pred búrkami platí od 16:00 h.