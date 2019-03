Vyššie platy podľa komory všetky sestry nepocítili

Ministerstvo zdravotníctva priblížilo, že od 1. januára sa u nelekárskych pracovníkov zvyšovali koeficienty upravujúce minimálnu výšku základnej mzdy.

Bratislava 5. marca (TASR) – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) tvrdí, že avizované tohtoročné zvýšenie miezd zdravotníkov v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. "Len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd," uviedla SKSaPA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR argumentuje, že je to dôsledok toho, že niektorým sa platy mohli zvýšiť už vlani.



Podľa SKSaPA sa sľuby ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smer-SD) o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16 percent nenaplnili. Podobné to má byť so stabilizačnými štipendiami pre študentov ošetrovateľstva.



Ministerstvo zdravotníctva priblížilo, že od 1. januára sa u nelekárskych pracovníkov zvyšovali koeficienty upravujúce minimálnu výšku základnej mzdy. U sestier sa koeficienty menili z 0,81 na 0,89 ak ide o sestry bez špecializácie, vykonávajúce odborné činnosti, a z 0,85 na 0,94 u sestier, ktoré vykonávajú certifikované pracovné činnosti. Z 0,96 sa koeficient zvýšil na 1,06 u sestier so špecializáciou, ktoré vykonávajú špecializované činnosti, a z 1,00 na 1,10 ak ide o sestry s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktoré vykonávajú odborné a špecializované činnosti sestry s pokročilou praxou. Pripomína, že niekde sa už platy mohli zvýšiť skôr.



Pokiaľ ide o stabilizačný príspevok, vo februári sa podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o fonde na podporu vzdelávania. Ten je v kompetencii ministerstva školstva. Novela má prioritne stabilizovať zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotné sestry v systéme zdravotníctva. Jedným z opatrení je poskytovanie stabilizačnej pôžičky študentom študijného odboru ošetrovateľstvo prostredníctvom fondu.