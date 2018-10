Výstava v Bruseli pripomína 100 rokov histórie ČR a SR

Andrej Babiš podotkol, že obe krajiny majú skvelé výsledky, dobrý ekonomický rast a nízke dlhy a dokážu vystupovať spoločne aj na európskej úrovni.

Brusel 19. októbra (TASR) - Spoločné storočie je názov výstavy, ktorú vo štvrtok večer v priestoroch Európskej komisie (EK) slávnostne otvorili český premiér Andrej Babiš, predseda vlády SR Peter Pellegrini a tiež komisári zastupujúci v exekutíve EÚ Českú republiku a Slovensko - Věra Jourová a Maroš Šefčovič -, ktorí nad výstavou prevzali záštitu.



Výstavu venovanú obdobiu rokov 1918 - 2018 pripravili České centrum v Bruseli a Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ. Pre stovky zamestnancov a návštevníkov eurokomisie bude prístupná po dobu dvoch týždňov.



Výstava je venovaná historickým faktom súvisiacim so vznikom Československa, spomína viaceré historické míľniky dôležité pre dejiny oboch krajín a graficky ju svojimi plagátmi na česko - slovenské motívy spestrili študenti 3. ročníka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru z Bratislavy. Čo má tiež svoju symboliku, lebo túto najstaršiu školu výtvarníctva na Slovensku v roku 1930 zakladali spolu Česi a Slováci.



O kultúrne spestrenie sa na otvorení výstavy podieľal český krajanský súbor Brusinky a slovenský tenorista žijúci v Bruseli Peter Repka, ktorého pri stvárnení tradičných ľudoviek sprevádzal ďalší Slovák Anton Špirka.



Obaja premiéri aj eurokomisári zdôraznili skutočnosť, že po sto rokoch od vzniku samostatného Československa, najvýznamnejšieho historického momentu pre oba národy, sa mapa Európy zmenila a zmenili sa aj hranice našich krajín, ale oba národy zostali bratmi a možno si teraz po "rozvode" rozumieme lepšie ako keď sme boli spolu. Poukázali aj na demokratickú tradíciu prvej republiky a na skutočnosť, že dnes sme rovnocennými partnermi fungujúci na tých istých demokratických princípoch v štruktúrach ako EÚ a NATO.



Hlavní rečníci uviedli známe citáty od Tomáša Garrigua Masaryka aj Milana Rastislava Štefánika, ktoré podľa nich majú jasný odkaz aj pre dnešnú EÚ. Jourová upozornila na Masarykove slová, že "demokracia je diskusia a diskusia je možná, len keď si ľudia navzájom veria". Šefčovič pripomenul Štefánikov citát "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!", ktorý by mal podľa neho platiť pre súčasnú EÚ a jej postavenie vo svete.



"Tak ako to vidím ja, nielen na politickej úrovni, ale aj na tej ľudskej, naše vzťahy sú naďalej nadštandardné a príkladné," uviedol Pellegrini pred novinármi. Dodal, že Slováci aj naďalej považujú Čechov za svojich bratov a priznal, že stále nevie vysloviť české "ř". Ako jediný problém pre našu vzájomnú budúcnosť vníma to, že mladá generácia a deti z oboch krajín čoraz menej rozumejú slovenčine alebo češtine a vytráca sa porozumenie niektorých slov.



Babiš podotkol, že obe krajiny majú skvelé výsledky, dobrý ekonomický rast a nízke dlhy a dokážu vystupovať spoločne aj na európskej úrovni. "Máme dobré vzťahy a sme významní partneri," uviedol Babiš. Pripomenul, že v ČR pracujú tisíce Slovákov a na českých školách je okolo 26.000 študentov zo Slovenska.



