Vytvorenie ČSR ocenili český prezident M. Zeman aj premiér A. Babiš

Martin 30. októbra (TASR) – Česi a Slováci si vďaka vzniku Československej republiky zachovali národnosť, jazyk a mohli sme sa slobodne rozvíjať. Prezident Českej republiky Miloš Zeman to uviedol v príhovore počas slávnostného programu k 100. výročiu prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku ČSR, ktorý sa konal v utorok v Martine.



Pripomenul, že obom národom hrozilo odnárodnenie - Čechom germanizácia, Slovákom maďarizácia. "Nie sú na svete bližšie národy ako český a slovenský. A nejde iba o jazykovú podobnosť. Preto verím, že v rámci Európskej únie (EÚ) budeme spolu dlhé roky. Podobne, ako som pred dvoma dňami zaželal na Pražskom hrade českému národu šťastnú budúcnosť, to isté želám aj vám. Želám vám lásku, šťastie, priateľstvo a šťastnú budúcnosť," povedal Zeman.



Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že Slováci sa za jedno storočie stali z utláčaného národa Rakúsko-Uhorska sebavedomým a nezávislým štátom. "Členom EÚ a NATO, ktorý prosperuje, na ktorého by boli signatári Martinskej deklarácie bezpochyby hrdí. Zhromaždenie na tomto mieste presne pred sto rokmi ukázalo, že Slováci sú svojbytným národom, ktorý chce zobrať osud do vlastných rúk," podotkol Babiš.



Bez spojenia našich dvoch národov by podľa neho na vlastné sebaurčenie v povojnových rokoch nedosiahol ani jeden. "Spoločne sme to ale dokázali. Spoločnú minulosť, ktorá trvala úctyhodných 75 rokov, chápem ako záväzok voči občanom Českej aj Slovenskej republiky. Nie sú lepšie vzťahy v Európe ani vo svete, než medzi Českou a Slovenskou republikou, medzi našimi národmi. Nech zostanú navždy," dodal český premiér.