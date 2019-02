Vzdelávanie je podľa odborníkov v boji proti antisemitizmu kľúčové

Kamila Dabrowska z Múzea histórie poľských Židov vníma, že súčasná generácia študentov je náročná a učí sa najmä zážitkami, na čo treba pri vzdelávaní o histórii myslieť.

Bratislava 6. februára (TASR) - V boji proti antisemitizmu je vzdelávanie kľúčové. Zhodli sa na tom odborníci, ktorí na bratislavskej konferencii o antisemitizme v rámci slovenského predsedníctva v OBSE diskutovali o úlohe vzdelávania a iniciatív, ktoré pripomínajú pamiatku holokaustu. "Študenti sa musia naučiť vidieť inú budúcnosť a objaviť, že oni sami môžu byť agentmi zmeny," povedal Robert Williams z Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA).



Williams však zároveň upozornil, že aj niektoré formy vzdelávania môžu propagovať myšlienky, ktoré vedú k pasivite a nedemokratickým hodnotám vrátane antisemitizmu. Kritizoval tiež, že rozhodnutia o vzdelávaní sú v súčasnosti často založené na ekonomických potrebách. To podľa neho nezabezpečí občanov, ktorých bude zaujímať ľudská dôstojnosť.



Dôležitosť vzdelávania zdôraznil aj Karel Fracapane z UNESCO. "Práca na histórii holokaustu je dôležitá a UNESCO je odhodlané robiť ju. Ale nie je a nemôže byť jadrom boja proti antisemitizmu. Učenie sa o holokauste je súčasťou tohto boja. Vzdelávanie, ktoré má antisemitizmu predchádzať, sa však musí sústrediť najmä na jeho súčasné znaky," vyhlásil. Antisemitizmus je podľa neho súčasťou násilného extrémizmu, ktorý je problémom na celom svete. Zapadá napríklad do konšpiračných teórií, ktoré sa šíra internetom a sociálnymi sieťami.



Fracapone je tiež presvedčený, že antisemitizmus nesmie byť vnímaný ako problém Židov. "Je to problém spoločnosti ako celku. V rámci dlhodobej prevencie musí byť vzdelávanie na vrchole priorít. Vzdelávanie dokáže posilniť kritické myslenie a vyzbrojiť žiakov schopnosťami potrebnými na odmietnutie všetkých foriem extrémistických ideológií," konštatoval.



Kamila Dabrowska z Múzea histórie poľských Židov vníma, že súčasná generácia študentov je náročná a učí sa najmä zážitkami, na čo treba pri vzdelávaní o histórii myslieť. Dôležité je podľa nej tiež nielen vzdelávať mladých o holokauste, ale aj o dejinách poľských Židov vo všeobecnosti. Pri vzdelávaní tiež odporúča predstaviť antisemitizmus v kontexte inej diskriminácie, s ktorou sa môžu stretávať aj samotní študenti. "Vedia si to potom lepšie predstaviť," konštatovala.



Na konferencii, ktorá sa koná 5. a 6. februára v Bratislave, sa okrem predstaviteľov 57 účastníckych štátov OBSE zúčastňujú zástupcovia viacerých úradov OBSE, predstavitelia svetovej aj slovenskej židovskej komunity a ďalší experti. V utorok (5. 2.) ju otvoril minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), v stredu na nej vystúpili aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a viacerí štátni tajomníci.