Vzniká komunita Change for Slovakia, chce prispieť k zmene v školstva

Bratislava 23. septembra (TASR) – Pod názvom Change for Slovakia vzniká komunita, ktorá bude združovať úspešných ľudí z biznisu, kultúry či politiky, ktorí chcú prispieť k zmene v školstve na Slovensku. Ako vysvetlil zakladateľ Teach for Slovakia (TFS) Stanislav Boledovič, členovia komunity budú podporovať účastníka TFS, aby mohol úspešne prinášať zmeny do tried, v ktorých vyučuje.



"Sú to ľudia, ktorí veria našej myšlienke a chceli by ísť do toho. Povedali sme si, že ich pozveme do našej misie tak, že budú okolo učiteľov na jednotlivých školách tvoriť komunitu. Každý si vyberie, koho chce podporovať. Okolo každého jedného mladého učiteľa bude desať zaujímavých ľudí vrátane podnikateľov, novinárov, politikov a manažérov," povedal Boledovič. Títo ľudia podľa neho prídu do triedy a ukážu deťom napríklad to, ako vyzerá úspech, alebo im povedia to, ako majú na sebe pracovať. Manažéri ich zas môžu pozvať do svojich firiem. "Možno sa to tým deťom zaryje do srdca a pomôže im to ešte omnoho viac, ako si to my teraz vieme predstaviť," uviedol Boledovič.



V tomto školskom roku sa do programu TFS zapojilo 19 nových učiteľov. Podľa zakladateľa TFS sa okolo nich vytvorí skupina 190 podporovateľov. Členovia komunity okrem svojho mena pridajú aj skúsenosti a symbolické percento z príjmu. "Trápi ma, že vzdelávanie na Slovensku ustrnulo v minulom storočí a jeho kvalita sa navyše zhoršuje. Vzdelanie je kľúčom k riešeniu generačnej chudoby a kvalitný vzdelávací systém by mal umožniť našim deťom získať znalosti a zručnosti potrebné pre ich budúce uplatnenie sa na trhu práce v digitálnej ekonomike," povedala Alena Kanabová, manažérka v spoločnosti Accenture. Je jednou z prvých členiek komunity podporovateľov Change for Slovakia.



TFS je súčasťou medzinárodného programu fungujúceho v 50 krajinách sveta s cieľom zlepšiť kvalitu systému vzdelávania. Víziou programu je, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.