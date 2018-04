Vzniká politická strana Za slušné Slovensko

Rovnakú značku používajú organizátori zhromaždení, ktoré sa posledný mesiac konajú na Slovensku. Tí sa od zakladateľov strany dištancujú, avizujú právne kroky.

Za vznikom strany je bývalá redaktorka STV a exhovorkyňa Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) z čias jeho ministrovania v rezorte pôdohospodárstva Magda Želeňáková. Okrem nej sú v prípravnom výbore Radko Olej z Košíc a Peter Hardoň z Vlkoviec. Už oznámili Ministerstvu vnútra (MV) SR, že idú zbierať podpisy. Oznámenie je na webstránke ministerstva. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Na vznik strany upozornili Hospodárske noviny.



Organizátori zhromaždení sú nepríjemne prekvapení zo zakladateľov strany. Považujú to za pokus o zneužitie iniciatívy, ktorá organizuje apolitické pokojné zhromaždenia Za slušné Slovensko. "Prudko sa od nich dištancujeme," povedala na adresu zakladateľov strany Karolína Farská.



Zdôraznila, že iniciatíva mladých ľudí žiadnu politickú stranu nezakladá a ani to nemieni robiť. Z iniciatívy chce mať občiansku platformu. "Z iniciatívy Za slušné Slovensko vzniká občianska platforma, ale nevznikne z nej politická strana, budeme to držať v občianskom duchu," vyhlásila.



Jej kolega Juraj Šeliga avizuje právne kroky. "Začali sme s krokmi k registrácii a zostali sme všetci nepríjemne prekvapení, že chcel niekto hneď zneužiť občiansku iniciatívu a začať registrovať politickú stranu. My sme sa obrátili na právnikov, lebo to považujeme za hyenizmus. Ľudia sa tu pokojne zhromažďujú, hovoria, že sa nebude zakladať politická strana a potom niekto príde a zneužije túto značku," doplnil Šeliga.



MV TASR potvrdilo, že doposiaľ nikto stranu s názvom Za slušné Slovensko neregistroval. "Momentálne sme v zmysle zákona o politických stranách a politických hnutiach uverejnili oznámenie prípravného výboru, že 29. marca 2018 začali zbierať podpisy na založenie strany s týmto názvom," uviedol hovorca rezortu Petar Lazarov.



Ministerstvo bude podľa jeho slov tento názov chrániť 180 dní. "Teda dovtedy nezaregistruje žiadnu zmenu názvu strany na tento názov, ani nezaregistruje inú stranu s týmto názvom," vysvetlil a pripomenul, že rezort má pri registrácii politických strán jediné obmedzenie. "Nemôže zaregistrovať politickú stranu s názvom, ktorý už bol v registri politických strán zaregistrovaný alebo ktorý podlieha ochrane podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach," uzavrel.