M. Weber využije v Bratislave turné na podporu štrajkujúcich farmárov

Šéf politickej skupiny európskych ľudovcov v Európskom parlamente plánuje po Slovensku sériu stretnutí v Českej republike.

Brusel 19. februára (TASR) - Šéf politickej skupiny európskych ľudovcov v Európskom parlamente Manfred Weber, ktorý je zároveň volebným lídrom Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v májových eurovoľbách, navštívi v stredu Slovensko v rámci svojho turné zameraného na stretnutie s občanmi členských krajín EÚ.



Weber sa po potvrdení do funkcie tzv. spitzenkandidáta EPP vo voľbách do europarlamentu, čo zároveň znamená uchádzať sa o post predsedu Európskej komisie, rozhodol navštíviť všetky členské krajiny Únie. V rámci kampane "Počúvam ľudí" si chce vypočuť aj názory bežných ľudí a rôznych profesijných a záujmových skupín na zásadné európske otázky a na to, ako si predstavujú budúcnosť Únie.



"V stredu sa chystám na Slovensko, aby som pokračoval v mojom turné počúvania názorov občanov. V Bratislave si chcem vypočuť obavy, nádeje a túžby občanov Slovenska. Príliš často si ľudia myslia, že ich hlas v Európe nie je počuť. Chcem to zmeniť. Chcem týmto spôsobom presviedčať ľudí, že v Európe je nám lepšie spolu než oddelene," uviedol Weber pre TASR. Pripomenul, že doteraz už stihol návštevu Poľska, Belgicka, Cypru, Španielska, Lotyšska, Holandska, Grécka a Portugalska. Po Slovensku plánuje sériu stretnutí v Českej republike.



Jeho hovorkyňa Marion Jeannová potvrdila, že Weber sa v Bratislave plánuje stretnúť aj so štrajkujúcimi farmármi, ktorí pricestovali do hlavného mesta, aby protestovali proti korupcii, podvodom s agrodotáciami a za lepšiu vymožiteľnosť práva.



Túto informáciu potvrdil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), šéf slovenskej delegácie EPP v europarlamente. Podľa jeho slov Webera, ktorý všeobecne podporuje záujmy malých a stredných podnikateľov v EÚ, zaujali požiadavky slovenských farmárov, a preto sa rozhodol osobne sa stretnúť so zástupcami Iniciatívy poľnohospodárov a podporiť ich požiadavky.



Weber sa v Bratislave plánuje stretnúť s predsedami politických strán, ktoré sú členmi EPP, s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, ako aj so zástupcami mladých rodín.



