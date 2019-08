Z. Čaputová kritizuje disciplinárne súdnictvo, inšpiráciu hľadá v ČR

Za alternatívne riešenie považuje zriadenie osobitných disciplinárnych senátov v rámci Najvyššieho súdu SR.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová síce schvaľuje kroky ministerstva spravodlivosti v pokusoch zatraktívniť členstvo v disciplinárnych senátoch, avšak považuje ich za riešenie iba v bezprostrednom časovom horizonte. Chce, aby sme sa zamysleli nad zriadením najvyššieho správneho súdu po vzore Českej republiky, ktorý by riešil aj disciplinárne súdnictvo. Povedala to v stredu na tlačovej konferencii.



„Keď sa pozrieme iba na čas rozhodovania o disciplinárnych podnetoch, tak je tam, myslím, šesťmesačná lehota v prvom stupni,“ uviedla Čaputová. Dodala, že je však bežné, že sa o disciplinárnych podnetoch rozhoduje roky. Kritizovala taktiež fakt, že členmi disciplinárnych senátov sú sudcovia, ktorí často rozhodujú o svojich kolegoch. „Vstupuje do toho viacero faktorov, ktoré ten systém nerobia výkonnostne dobrým“.



Súdna rada SR navrhuje zvýšiť odmeny členom disciplinárnych senátov, aby viac zatraktívnili túto funkciu. Zároveň chce predĺžiť dĺžku funkčného obdobia člena disciplinárneho senátu alebo zmeniť spôsob, odkedy sa začína rátať jeho funkcia.