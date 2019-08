Z. Čaputová: Legislatíva v oblasti potratov je dostačujúca

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová doplnila, že podpora žien by sa nemala vykonávať cez príkazy alebo zákazy.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že právna úprava v otázke interrupcií je dostatočná. Zlepšiť by sa podľa nej mala oblasť prevencie. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová doplnila, že podpora žien by sa nemala vykonávať cez príkazy alebo zákazy.



"Interrupciu považujem v istom zmysle za tragický čin. Takéto rozhodnutie každej ženy, ak tomu čelila, nebolo jednoduché," povedala prezidentka v utorok novinárom po stretnutí s Patakyovou.



Čaputová si myslí, že je potrebné zabrať v rovine, aby sa žena do takej kritickej situácie nedostala. "Aby sa nemusela rozhodovať. Čiže nevidím riešenie v sprísňovaní alebo zmene právnej úpravy," doplnila.



Ombudsmanka sa pri tejto téme odvolala na upozornenia odborníkov. Tí podľa jej slov v súčasnosti nepovažujú za potrebné riešiť tieto citlivé eticko-morálne otázky v období pred parlamentnými voľbami.



"Ľudský život je hodnotou, ktorá je v našej ústave chránená, ľudský život je chránený ešte pred narodením. Keď zoberiete v súzvuku všetky články našej ústavy, vytvárajú istý rámec, pri ktorom nemôžem konštatovať potenciálny rozpor zo záväzkami SR vo vzťahu s medzinárodným dohovorom," skonštatovala Patakyová.



Ombudsmanka vidí priestor na konanie vo vyslovovaní podpory všetkým ženám a ich partnerom, aby nemuseli siahnuť po takomto kroku. "Ale ten priestor nie je možný vyplniť zákonnými príkazmi alebo zákazmi. Potrebujeme ho vyplniť inými spôsobmi ovplyvňovania spoločenskej situácie," doplnila Patakyová.



Premiér a podpredseda vládneho Smeru-SD Peter Pellegrini si myslí, že jeho strana nebude v pokračovať v téme zákonnej úpravy interrupcií a nebude sa ani snažiť presadzovať zmeny. Povedal to v utorok novinárom. Súčasná legislatíva týkajúca sa potratov je podľa neho dostačujúca. Dodal tiež, že táto téma by sa nemala iniciatívne otvárať, keďže ide skôr o politickú aktivitu.



Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravujú Smer-SD a SNS. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.