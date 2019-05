Z. Čaputová: Slováci ukázali, že budúcnosť Európy im nie je ľahostajná

Zdá sa, že v europarlamente nás budú zastupovať najmä proeurópske politické sily. Šírenie strachu nikdy nebude riešením problémov, uviedla Čaputová.

Bratislava 26. mája (TASR) – Nastupujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová je hrdá na Slovensko. Podľa nej Slováci ukázali, že budúcnosť Európy im nie je ľahostajná. Uviedla to v reakcii na neoficiálne výsledky eurovolieb na svojom profile na sociálnej sieti.



"Zdá sa, že v europarlamente nás budú zastupovať najmä proeurópske politické sily. Šírenie strachu nikdy nebude riešením problémov," uviedla Čaputová. Zároveň sa poďakovala ľuďom, že prišli voliť.



Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.