ČAPUTOVÁ: Téma dlhodobej starostlivosti o seniorov je veľmi dôležitá

Slovensko je podľa slov prezidentky SR jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci Európskej únie.

Žilina 16. augusta (TASR) – Téma dlhodobej starostlivosti o seniorov na Slovensku je nesmierne dôležitá. Po piatkovej návšteve Centra sociálnych služieb Letokruhy a denného stacionára na sídlisku Vlčince v Žiline to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci Európskej únie.



Hlava štátu zdôraznila, že zariadenia, ktoré sa dlhodobo starajú o seniorov, čelia problémom. „Na Slovensku máme poddimenzovaný počet opatrovateľov a opatrovateliek. Máme väčšinou nižší počet lôžok, než je dopyt a potreba v danom regióne. Takisto je to aj tu, v Žilinskom kraji. Samozrejme, opatrovatelia majú nižšie mzdy, než je im schopné ponúknuť zahraničie. To je to, čo treba na Slovensku zmeniť. Je naozaj treba oceniť prácu opatrovateľov a opatrovateliek,“ načrtla.



Obidve zariadenia, ktoré v piatok prezidentka navštívila, na ňu veľmi zapôsobili. „Rozprávala som sa s vedením obidvoch týchto zariadení aj s klientmi. Som veľmi rada, že klienti sú spokojní, to je hlavné. Sú to šťastní a spokojní seniori. Samozrejme, napriek tomu, že nie vždy je ten zdravotný stav potešujúci,“ povedala.



Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová zhodnotila, že v rámci návštevy prezidentky otvorili aj témy, ktoré kraj najviac ťažia, to znamená zdravotníctvo, sociálnu oblasť aj oblasť dopravy. „Dala nám ústne uistenie, že nám bude pomáhať v tlaku na vládu k tomu, aby sa tie dôležité projekty pre kraj a celé Slovensko posúvali a aby to nestagnovalo,“ uviedla Jurinová.



Žilinský primátor Peter Fiabáne mal z návštevy prezidentky dobrý pocit. „Keď príde hlava štátu, je vždy to najviac. Sme hrdí na to, že sme prvé krajské mesto, ktoré navštívila a tešíme sa, že sa budeme stretávať aj pri iných príležitostiach,“ uviedol.