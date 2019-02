Z jarných prázdnin sa ako prví potešia školáci na východnom Slovensku

Ďalšie prázdniny školákov čakajú v období veľkonočných sviatkov, a to od 18. do 23. apríla.

Bratislava 17. februára (TASR) – Rodičia nebudú musieť v pondelok (18.2.) budiť do školy 214.600 školákov. Toľko žiakov základných a študentov stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji si bude v tretí februárový týždeň užívať jarné prázdniny.



"Od 25. 2. do 1. 3. bude mať jarné prázdniny 227.160 školákov z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Nakoniec bude môcť jarné prázdniny na oddych využiť od 4. 3. do 8. 3. takmer 230.000 žiakov Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja," pripomína Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Ďalšie prázdniny školákov čakajú v období veľkonočných sviatkov, a to od 18. do 23. apríla. Vyučovanie sa im začne v stredu 24. apríla.