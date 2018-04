Z Národného onkologického ústavu prišiel A. Kalavskej otvorený list

Personál NOÚ Kalavskú vyzval, aby výberové konanie na šéfa NOÚ prebehlo s verejným vypočutím kandidátov a zverejnením ich projektov.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Časť lekárov, sestier, iných zamestnancov i pacientov v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) sa listom obrátila na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD). Žiadajú ju, aby po odchode šéfa NOÚ Jozefa Valockého k 30. aprílu poverila dočasne riadením Jozefa Dolinského, onkológa v NOÚ a bývalého šéfa ústavu.



Domnievajú sa totiž, že "ani po odchode pána Valockého sa problémy nebudú riešiť, lebo vedením NOÚ bude poverený ďalší človek s politickým pozadím, nedostatočnými riadiacimi zručnosťami a nízkou znalosťou špecifickej onkologickej oblasti". "Práve preto žiadame, aby ste až do času uskutočnenia oficiálneho výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa, ktorý môže podľa medializovaných informácií trvať aj pol roka, poverili riadením NOÚ Jozefa Dolinského," napísal personál i pacienti v otvorenom liste Kalavskej. Tí zároveň tvrdia, že otvorený list s podpismi chceli ministerke poslať neskôr, informovali však, "že na ich iniciatívu zareagovalo vedenie NOÚ tvorené Radou riaditeľov zastrašujúco". Personál NOÚ Kalavskú vyzval, aby výberové konanie na šéfa NOÚ prebehlo s verejným vypočutím kandidátov a zverejnením ich projektov.



"Situáciu v NOÚ aktívne riešime a s vedením komunikujeme, ubezpečujeme, že pacient je pre nás na prvom mieste," uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Post po Valockom prevezme podľa nej od prvého mája až do úspešného výberového konania poverený riadiaci odborník, následne sa uskutoční štandardné výberové konanie. "Sme presvedčení, že nové vedenie ústavu nastaví systém fungovania a razantnej stabilizácie," uviedla.



NOÚ tvrdí, že otvorený list podpísal "iba zlomok zamestnancov, veľkú časť podpisov tvoria pacienti, návštevníci NOÚ, ale aj známi Jozefa Dolinského". Onkologický ústav vysvetľuje v písomnom stanovisku aj uvedené "zastrašovanie zo strany Rady riaditeľov spojené s otvoreným listom". "V priebehu stredy bol odbor pre styk s verejnosťou kontaktovaný zo strany viacerých pacientov s obavou o zachovanie kontinuity svojej liečby v súvislosti s podpísaním, respektíve nepodpísaním otvoreného listu ministerke zdravotníctva od zamestnancov NOÚ a onkologických pacientov liečených v tomto ústave. Rada riaditeľov sa preto rozhodla pristúpiť k písomnému upozorneniu troch zamestnancov vrátane Jozefa Dolinského, ktorí distribuovali tento list predovšetkým medzi pacientov a návštevy NOÚ," povedala hovorkyňa NOÚ Martina Šoltésová.



Vedenie ústavu si, naopak, myslí, že zastrašujúco pôsobia "individuálne záujmy s cieľom osobného prospechu a s tým spojená aktivita pána Dolinského". "Nechceme, aby sa pacient stal rukojemníkom," povedala Šoltésová. Zopakovala, že NOÚ poskytuje na väčšine svojich pracovísk liečbu pre onkologických pacientov v štandardnom režime, dočasné obmedzenia sú len na oddeleniach chirurgickej onkológie, kde sa eviduje nárast čakacej doby u pacientov čakajúcich na závažnejšie chirurgické zákroky.



Valocký končí v NOÚ koncom apríla. Počas jeho pôsobenia sa mu v onkologickom ústave búril personál, sťažoval sa na odliv odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie.



MZ potvrdilo, že chýbajúci personál sa v NOÚ hľadá, rezort chce s tým vedeniu pomôcť cez Úrad pre riadenie podriadených organizácií na MZ. "Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej záleží na tom, aby sa v ústave poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť a stabilizácia kľúčových zdravotníkov je preto kľúčovým faktorom," dodala Eliášová.