Bratislava 1. februára (TASR) – Z prečinu nepriamej korupcie boli obvinené dve ženy. O ďalšom zásahu NAKA informuje na svojom profile na sociálnej sieti Polícia SR.



Tie si na osobnom stretnutí so zástupcom dvoch firiem po predošlej dohode vyžiadali nešpecifikovanú sumu peňazí za to, že budú vplývať na doposiaľ nezistenú osobu, ktorá môže konať a rozhodovať v mene Ministerstva životného prostredia SR. Aby peniaze, ktoré žiadali, mali legálny charakter, chceli ich získať formou zvýšenia zmluvnej odmeny pre svoju firmu.







"Firma žien bola v právnickom vzťahu k obom firmám, keďže spolu riešili žiadosti o nenávratné finančné prostriedky," uviedla polícia. Ako doplnila, v hre bol nenávratný finančný prostriedok vo výške takmer 200.000 eur, o ktorý mali firmy záujem.



Obe ženy mali zabezpečiť cez sprostredkovateľa, že sa firmy k týmto peniazom dostanú a ony za to dostanú odmenu - legálne pokrytú zmluvou s víťaznými firmami.