Z troch najvyšších ústavných činiteľov zarobil vlani najviac A. Kiska

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa funkcie ujal 22. marca 2018, za minulý rok zarobil 62.582 eur.

Bratislava 29. júna (TASR) - Z troch najvyšších ústavných činiteľov zarobil vlani najviac exprezident SR Andrej Kiska. Išlo o sumu 487.866 eur. Nasleduje predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý mal vlani príjmy 254.930 eur. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa funkcie ujal 22. marca 2018, za minulý rok zarobil 62.582 eur.



Šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý bol do 15. marca 2018 premiérom, zarobil za minulý rok 28.939 eur. Vyplýva to z ich majetkových priznaní, ktoré sú zverejnené na webstránke Národnej rady SR.



Kiska mal 95.938 eur z výkonu verejnej funkcie, paušálne náhrady dostal vo výške 15.933 eur. Ďalších 375.995 eur získal z dividend. Okrem toho má pozemky, podiely vo firmách, akcie v investičnom fonde, peniaze na bankovom účte a pôžičky tretím stranám.



Danko získal z výkonu verejnej funkcie 30.310 eur, na paušálnych náhradách 16.620 eur. Z predaja nehnuteľnosti mal 208.000 eur, uvádza, že ide o hrubý príjem. V majetkovom priznaní uvádza aj rozostavaný rodinný dom, zastavané plochy, vinice či záhrady. Ďalej obchodný podiel v spoločnosti, autá, pohľadávky, pôžičku, úver, výživné, hotovosť na bankovom účte, umelecké diela a obrazy, motorový čln, prívesný vozík, šperky a náramkové hodinky či úspory a ručenie.



Pellegriniho príjem z výkonu verejnej funkcie bol vlani 46.896 eur, paušálne náhrady mal vo výške 12.686 eur, výnos z podielového fondu predstavoval 3000 eur. V majetkovom priznaní má ešte zapísaný byt, garáž, rekreačnú chatu, pozemky, úspory aj dva hypotekárne úvery.



Vlaňajší premiér Fico získal z verejnej funkcie 28.939 eur, paušálne náhrady za minulý rok nemá v priznaní uvedené. Iné príjmy podľa priznania nemal. Priznáva tiež rekreačnú chatu so zariadením, vinicu, podielové listy, úspory, osobný automobil a stavebné sporenie.